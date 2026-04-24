Малко след съобщението, многобройни сътрудници и приятели оставиха съобщения с благодарност и сбогом, подчертавайки неговия незаличим принос към света на финансите.

От Ню Йорк до световните фондови борси

Марк Мьобиус е роден като Джоузеф Бернхард Марк Мьобиус в Хемпстед, Ню Йорк, в семейство с немско-пуерторикански корени.

Той е учил и в множество американски и японски университети, което по-късно допринася за широкото му разбиране за международните пазари.

Пионер в инвестирането в развиващите се пазари

Както посочи Кайли Уонг, Мьобиус е „широко признат за един от първите инвеститори в развиващите се пазари“, известен с обширните си пътувания и придобиването на знания от първа ръка за икономики, които често са били пренебрегвани от големите световни инвеститори.

Повратният момент в кариерата му се случва през 1987 г., когато се присъединява към компанията Franklin Templeton и основава един от първите фондове, посветени на развиващите се пазари.

Под негово ръководство този фонд нарасна от първоначално портфолио от 100 милиона долара до структура, която управлява активи на стойност над 40 милиарда долара.

Следата, която остава

Мьобиус беше признат за уникалния си инвестиционен подход - разчитайки на лични наблюдения и директен пазарен опит. По време на кариерата си той посети 112 държави, търсейки подценени компании с неизползван потенциал.

Дори след пенсионирането си, той не напусна света на финансите - управляваше „Фонда за развиващи се възможности на Мьобиус“ и продължи да пише книги за инвестиране, вдъхновявайки нови поколения инвеститори по целия свят.

Приносът му към глобалните финанси затвърди статута на Марк Мьобиус като един от най-влиятелните инвеститори на своето време.