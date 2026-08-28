Темата бе обсъдена от Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК и проф. Михаил Константинов, математик и общественик.

Цветелина Пенева: Тези пари няма да бъдат достатъчни. Разбира се план-сметката, приета от Министерски съвет трябва да бъде публикувана, защото всички българи трябва да знаят за какво ще отидат тези пари. В тези средства не влизат парите, които са определени от ЦИК за организацията на машинното гласуване, за ролките за машините, за отпечатване на хартиените бюлетини, средствата които са необходими за Информационно обслужване за изчисляване на резултатите. Това са по-големите пера, има и още няколко. За предишната кампания имаше едни 10 милиона лева, които бяха гласувани допълнително. 65 милиона евро струваха изборите през април 2026 г. Това е наполовина, но президентските избори са обикновено в два тура…

Проф. Михаил Константинов: Нека произведем новина. Тази сутрин моят приятел Иван Иванов – изкуственият интелект, направи малко сметки за части от секундата и се получи следното: изборите в България струват точно между 5 и 6 пъти повече за един глас, отколкото струват средно за Европа. По-скоро 6 пъти. На първи тур у нас ще гласуват около 2,5 милиона души, толкова да речем ще гласуват и на втори тур. Общо около 5 милиона избиратели. Цената е чудовищна! Това се дължи на една много проста причина: България е най-богатата държава. Всички крадат и все още има.

За машините също е много интересно. За поддръжка на една машина са определени хиляда евро. Нека ви кажа, че за хиляда евро мога да се купя един съвсем приличен компютър, който е много по-полезен от тези бараки, на които гласуваме. Числото е чудовищно. Тези хора да кажат, какви са тези избори. Диамантени ли са, какви са?

Има една държава тя се казва Великобритания. Там правят избори от доста отдавна и знаят как стават тези работи. Там състава на избирателната секция се състои от… едно лице. В повечето български секции комисиите са от девет души! Във Великобритания е един човек, а тук – девет! Хайде да не се правим на луди – всеки може да види разликата от един човек до девет души!

Ако ще се правим на нормална държава не може членовете на секциите у нас да девет пъти повече, а един изборен глас да струва повече от 5-6 пъти от Европа! В крайна сметка не сме 6 пъти по-богати от европейците, малко по-бедни сме… А защо сме бедни? Ей заради това нещо.