В периода от 1 януари до 1 август 2026 г. корабите са прекарали общо 418 часа в акваториите на двете държави, посочват от „Грийнпийс“ – България.

Данните са визуализирани в карта, изготвена от организацията, и се базират на списъка със сенчести танкери на Lloyd’s List – една от най-старите бази данни за морски транспорт и финанси. Според „Грийнпийс“ корабите са определени като рискови заради характеристики като манипулиране или изключване на системите за автоматична идентификация (AIS), чести промени на флагове и собственици, липса на адекватна застраховка и плаване към пристанища на държави като Русия, Иран и Венецуела.

Черно море – важен маршрут за руския петрол



Износът на изкопаеми горива остава един от основните източници на приходи за Русия. Според прогноза на Киевското училище по икономика приходите от износ на руски петрол се очаква да достигнат 191 млрд. долара през 2026 г. при около 158 млрд. долара през 2025 г.

Сенчестият флот играе ключова роля в този износ. По данни на KSE две трети от руския износ на петрол през юни 2026 г. е бил извършен с такива танкери. За сравнение, през 2022 г., в началото на пълномащабната война срещу Украйна, делът им е бил около 12%.

Черно море се превръща във все по-важен маршрут за руския износ. Според анализ на Киевското училище по икономика през април 2026 г. 41% от нефтените продукти, превозени от руския сенчест флот по света, са били натоварени на черноморски пристанища. За Балтийско море делът е бил 31%.

Сенчестият флот се състои от стотици кораби, които Русия използва, за да заобикаля международните санкции и да продължава износа на изкопаеми горива. След въвеждането на ценовия таван от ЕС и Г7 Русия започна все по-активно да разчита на стари танкери с непрозрачна собственост, сменящи флагове и маршрути.

Без ясна застраховка и с изключвани системи за проследяване



Според „Грийнпийс“ част от корабите в сенчестия флот не разполагат с достатъчна застраховка, която да покрие разходите при сериозен инцидент или нефтен разлив.

Това поставя въпроса кой би поел разходите при евентуална екологична катастрофа в българската акватория, посочват от организацията.

Друг проблем е използването на AIS – системата, чрез която корабите се идентифицират и проследяват. Според анализ на организацията Follow the Money в Черно море са регистрирани 16 000 случая на изчезване на AIS сигнали от плавателни съдове, свързани с Русия.

С кораби от сенчестия флот са свързвани различни инциденти, включително пожари, повреди на двигатели, сблъсъци, загуба на управление и нефтени разливи. Рискът се увеличава и при т.нар. операции „кораб-кораб“, при които товарът се прехвърля в открито море.

Подобни операции са документирани и в близост до българските териториални води, посочват от „Грийнпийс“, като се позовават на журналистическо разследване.

Според анализ на CREA разходите за почистване при голям нефтен разлив от танкер от сенчестия флот в Европа могат да достигнат стотици милиони долари.

„Кайрос“ като предупреждение



Случаят с „Кайрос“ е един от примерите за рисковете, свързани със сенчестия флот.

Танкерът беше изоставен край българския бряг след инцидент през ноември 2025 г. През последните месеци около кораба са регистрирани петролни петна, а в началото на август екип на „Грийнпийс“ – България съобщи, че е документирал теч от него.

„Сенчестият флот отдавна не е само инструмент за заобикаляне на международни санкции. Случаят с „Кайрос“ показва как за държави като България остават рисковете от тази схема“, заяви Мартин Томов, координатор на кампанията „Живо Черно море без нефт и газ“ на „Грийнпийс“ – България.

По думите му новите данни показват, че „Кайрос“ не е единичен случай и че рискови плавателни съдове продължават да преминават през Черно море.

Сенчестият флот вече включва и LNG танкери



Моделът не се ограничава само до превоза на петрол. Според „Грийнпийс“ Русия разширява мрежата си и с танкери за втечнен природен газ.

През последните шест месеца са закупени поне осем по-стари LNG танкера, които могат да бъдат използвани за превоз на руски товари. Това се случва на фона на планираната забрана на ЕС за търговия с руски втечнен природен газ.

За прикриване на произхода на товарите корабите могат да бъдат управлявани чрез компании с неясна собственост или да плават под чужди флагове. Така се изгражда паралелна транспортна мрежа за износ на руски изкопаеми горива, твърди организацията.

Риск не само за околната среда



Според „Грийнпийс“ сенчестият флот представлява и потенциален риск за сигурността.

През юни активисти на организацията документираха случай с танкера Kira K, който превозва руски нефт в германската икономическа зона на Балтийско море. В района се появи руски военен кораб, който се насочи към лодките на активистите и им нареди да се отдалечат от танкера.

Отделно разследване на OCCRP установи, че на някои танкери от сенчестия флот са пътували хора, свързани с руски силови структури. Сред тях са били лица, свързвани с частната военна групировка „Вагнер“ и руското военно разузнаване.

Има и подозрения за използване на такива кораби при шпионски операции и действия срещу подводна инфраструктура в Балтийско море.

Тези случаи показват, че проблемът със сенчестия флот има не само екологично и икономическо, но и потенциално военно измерение, посочват от „Грийнпийс“.

Новият анализ беше публикуван дни след акцията на организацията с ледоразбивача Arctic Sunrise край „Кайрос“. Активисти от България, Украйна, Испания, САЩ и Филипините изписаха върху кораба посланието „NO GAS + OIL“, за да насочат вниманието към рисковете, които според тях зависимостта от изкопаеми горива създава за Черно море, местните общности и сигурността в региона.