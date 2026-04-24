Знам, че ще бъда обвинен в подкопаване на доверието в МВР, точно когато то е започнало да работи истински и когато начело на ведомството са достойни, енергични и неподкупни мъже, но ще поема този риск. Първо, защото силните фанфари не означават задължително успехи. Второ: години наред МВР е давало и дава ужасно много поводи да не му се вярва. Не мисля, че се е променило за месец-два заради акции в ромски махали и задържани купувачи на гласове.

Сетих се за Сатиричния, защото е странно такъв мъжага като Кандев, разполагащ с огромна власт и армия от над 50 хиляди служители, да се жалва от някакво телефонно обаждане. После обаче ми стана съвестно, защото човекът може би наистина да е обект на зловещ заговор, както допълни черната картина премиерът Андрей Гюров. Кой съм аз, да иронизирам толкова драматична ситуация. Но наистина ли е толкова драматична?

Прочетох няколко пъти заплахите, които Кандев твърди, че са му отправени.

„Да се прибера! Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход – със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път.“ И пояснява: „В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице, с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“".

„Няма да се прибера!“, отсича железният Кандев, от което трябва публиката тръпки да я побият. Мен не ме побиват, би отбелязал детектив Марлоу, героят на Реймънд Чандлър, сипвайки си едно ръжено уиски... А той познава много полицаи...

Добре, да приемем, че „кошаревски свидетели“ говорят някакви неща срещу Кандев. Но за пред съда всяка дума трябва да бъде подкрепена с доказателства. А Кандев твърди, че вероятно са скалъпили неща, които той никога не е вършил. Тогава и той може спокойно да си отвори една студена бира и да си пусне „Ергенът“, например.

Любопитството обаче не ми дава мира и затова потърсих помощ от ченгета с много служба и с цяла планина повече опит и постигнати резултати от Кандев. Не знам дали знаете, но Кандев се е занимавал основно с пътната безопасност и хулигански прояви по време на спортни състезания. Затова не е ясно дали е виждал жив престъпник, участвал ли е в разследвания на тежки престъпления, пращал ли е в съда убийци и подпалвачи, които да получат доживотни или дългогодишни присъди?

Но на темата. Въпросните служители, на които се обадих, първо се посмяха, а след това съвсем сериозно ми обясниха, че са нужни 10-15 минути, за да се установи от кой мобилен телефон е обаждането. Става във взаимодействие с мобилния оператор. Понякога е нужно писмено искане, но в случаи, когато става дума за високопоставени лица, се действа бързо и без формалности. Установява се също от коя клетка е обаждането и точно в колко часа. Проверяват се камерите в района и… Малко акъл и – не подценявайте българите.

Да не би на Кандев страшно много да му се иска да остане на важния пост с готината униформа – браво на Интендантството, и голямата власт? Малко драматургия понякога помага...

„Картофа“ бил прякор на бизнесмен, свързан със скандала около „Пътна помощ“. Фалшивите свидетели пък били „организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо““. Казва го Кандев. Някои медии предположиха, съвсем логично, че на „Светльо“ отговаря бивш главен секретар.

Добре, де, как ние, обикновените хора, да си обясним, че един главен секретар на МВР организира „заговор“ срещу друг главен секретар? В тази система се наливат над 2,2 милиарда евро наши пари, за да гледаме и слушаме абсурди?

Не е ли по-добре Георги Кандев, като смята, че е достоен да остане на поста, да каже в колко разследвания е участвал, колко е ръководил и какви са резултатите от тях. За присъди става дума. Ако наистина е разкрил престъпни групи и гранде мафиоти – нека ръководи професионално. Няма нужда от постановки и емоционални засилки.

Вижте, който има поне малка представа за престъпния свят и корумпираните кръгове с влияние, знае, че тия работи със заплахите не стават и не се правят така. Дори не си заслужава това да се коментира. Заговори и заплахи на ниво ръководство на МВР, ще се изричат по телефон... Хайде по-сериозно!

В предаването на Люба Кулезич по Евроком в четвъртък участваха майката и сестрата на 21-годишния Николай Алексиев. Същият е бил задържан по време на протестите през декември 2025 г. в Пето РПУ на столицата. Там е бит от полицаи (други задържани също го отнесли…), които обаче отричат. Заради техни твърдения на младежа е повдигнато обвинение за „едро хулиганство“. Определят му постоянна мярка „задържане под стража“ и го местят в ареста на „Г.М. Димитров“. Когато след десетина дни все пак е пуснат, той е със счупен нос и рани по главата. Всичко това е документирано от медицински прегледи и експертизи. Майката на младия човек търси подкрепа, за да се разкрие, какво се е случвало в Пето РПУ и следствения арест, но полицаи свидетелствали, че не е имало никакво насилие и всъщност Николай е големият хулиган, престъпник и пр. Родителката стига до Народното събрание, където разказва цялата история, показва медицински свидетелства, показания на свидетели, но получава само обещания за някакво съдействие.

Имаме свидетели полицаи и свидетели срещу главния секретар. Кандев е сигурен, че тези срещу него лъжат. А ние какво да мислим за униформените, които не са докосвали Николай, но той е със счупен нос и рани? Какво мисли за тези полицаи Кандев? Мисли ли въобще?

С „мъмрене“ се отърва един от бруталните униформени, които пребиха няколко младежи под колоните на МС по време на протестите през 2020 и се гавриха с момиче, което бяха съборили на земята и снимаха с мобилните си телефони. Защото и те свидетелствали, че не е имало никакво насилие.

Георги Кандев, железният човек в готиния мундир, очаква и получава подкрепа. Жертва е. Никой обаче не изрича и една дума в подкрепа на бития Николай Алексиев.

Колко главни секретари, министри, шефове в МВР, ДАНС и други служби се оказаха корумпета, свързани с мафиоти, маши на политически кръгове? Има ли седмица и дори ден, без да научим за нещо гнило в МВР? Заради негодниците там свестните биват избутвани и дори отстранявани и това го знаем от години. В същото време не престават опитите шефове и редови полицаи да се представят като жертви на общественото недоверие, на някакви заговори и пр.

Що за общество сме? Мен ме е срам.

Да се „прибира“ било заплаха, според Кандев. А не може ли да означава „да се прибира“, защото любящата му съпруга го очаква на прага като Пенелопа, да го прегърне след изнурителния трудов ден в служба на родината и народа? Или да се „прибира“, че е дошъл съседът с шише ледена ракия?

Пошегувах се, петък е.

Кандев гледа лошо. Нямало да се прибира.

Завеса.

Огнян Стефанов