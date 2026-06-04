От АПИ обясняват, че спирането на трафика се налага заради конкретен технологичен етап от ремонта в участъка към Румъния, в последните около 320 метра от съоръжението. След полагането на бетонните смеси за фугите е необходимо технологично време от поне 12 часа без никакво движение, за да се осигури правилно свързване между панелите и необходимата якост на материала. Поради това е въведено пълно временно затваряне на моста.

От началото на ремонта, който стартира на 10 юли 2024 г. и се изпълнява поетапно, са прилагани и други временни 24-часови спирания на трафика при сходни дейности в различни участъци. През останалото време строително-монтажните работи се извършват без прекъсване, като движението е организирано двупосочно в платното, което не е в ремонт. Очаква се основната реконструкция на съоръжението да приключи през следващия месец.

От АПИ уточняват още, че при временното спиране на трафика за тежкотоварните автомобили са осигурени места за престой и почивка в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково, както и възможности за използване на алтернативни маршрути.