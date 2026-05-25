До 4000 евро държавна помощ могат да получат пострадалите от наводнението

"В рамките на до края на деня или най-късно до утре на обяд ще бъде възстановено водоподаването в Севлиево. Причината за бедствието е природата". Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно с министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски посетиха Севлиево, за да проверят на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните дъждове в региона.
 

"До момента в град Севлиево са направени 110 обхода в къщите на хората, които са пострадали - правят се описи и оценки на ситуацията. Хората могат да разчитат на три вида помощ от социалното министерство, която възможно най-бързо ще пристигне при тях. Максималният размер на допустимата помощ е 4000 евро, разделена на три помощи - еднократна, допълнителна помощ, както и фонд социална закрила", каза министър Наталия Ефремова.

 

Близо 20 хиляди души в Севлиево и шест села остават без вода заради скъсана тръба на водопровод, който захранва града и шест села.

 

Земеделският министър Пламен Абровски обяви, че около 3000 дка са пострадали от бедствието, има щети по животновъдни обекти, пасища и кравеферми. По думите му земеделските служби работят на терен по опис на щети и отводняване.

 

"От момента на подаване на заявлението има 10-дневен срок, в който се подава информация за терените за обезщетение, информацията се насочва към ведомството".

 

Той призова земеделците и животновъдите да се свържат с отговорните агенции час по-скоро.

 

Обстановката в Севлиево вече се нормализира, но все още е в неизвестност 55-годишният мъж, който изчезна. Вероятно придошлите води са го отнесли, вчера са намерени обувки, които неговият брат е разпознал като негови. Издирването вчера заради лошите условия беше прекратено, но ще бъде възобновено. Обходено е поречието на реката, както и цялата местност с дрон, но няма резултат.

