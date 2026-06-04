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№5 като пример: Столична община започва оптимизация на трамвайната мрежа

№5 като пример: Столична община започва оптимизация на трамвайната мрежа
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Столичната община започва поетапна реорганизация на трамвайния транспорт в София, насочена към по-равномерно движение на мотрисите, по-кратки изчаквания и по-добра свързаност между отделните линии. Мерките са част от по-широка програма за оптимизация на градската мобилност, обяви заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев в интервю за БНР.
 

Една от основните промени е насочена към ограничаване на т.нар. „пакетно движение“, при което няколко трамвая пристигат едновременно, следвани от дълги паузи без обслужване. Новата организация предвижда разписанията да бъдат синхронизирани така, че интервалите да станат по-равномерни – около шест минути при съвпадение на две линии и около четири минути при три линии в общи участъци, по модел, близък до този на метрото.

 

От общината планират и допълнителни технически мерки за подкрепа на новия график, включително оптимизация на светофарните уредби и поетапно въвеждане на т.нар. „зелена вълна“ за обществения транспорт, която да намали спирането на трамваите по маршрута им.

 

Сред ключовите промени е и удължаването на трамвайна линия №8, която ще стига от ж.к. „Люлин 5“ до площад „Журналист“. По този начин се създава директна връзка между един от най-големите жилищни комплекси в столицата и централната градска част. Предвиждат се и нови или променени връзки в трамвайното обслужване между различни части на града чрез линии №13 и №17, както и чрез корекции в маршрутите на линии №1 и №3.

 

По думите на Чаушев цялостната реорганизация стъпва върху анализ на натоварването по отделните направления и реалния пътникопоток, като целта е по-ефективно използване на наличния подвижен състав и по-добро обслужване в най-натоварените зони на града. Като пример за вече постигнати резултати той посочи линия №5, където след синхронизация на движението времето за пътуване от „Княжево“ до централната част на София е намалено с около 10 минути.

 

Новата схема ще бъде въвеждана постепенно до края на годината и ще бъде съобразена с предстоящия ремонт на трамвайното трасе по бул. „Мария Луиза“. По време на строителните дейности се предвижда да бъдат осигурени алтернативни връзки с метрото и останалия наземен транспорт.

 

Заместник-кметът подчерта също така, че обновяването на трамвайния парк остава сред водещите приоритети на общината. Според него разходите за поддръжка на старите мотриси нарастват, а модернизацията на подвижния състав е ключова както за удобството на пътниците, така и за финансовата устойчивост на системата.

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