5700 места не достигат в детските градини и яслите в София

„Знаем, че общинската ясла, общинската детска градина не са желание на всички. Моделът има нужда от промяна“, каза заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

По отношение на липсата на медицински персонал, Желязкова обясни, че ако липсата на персонал продължава да върви със същите темпове, ще се наложи да бъдат затваряни още групи. „Изправени сме пред огромно предизвикателство. Над 230 са липсващите медицински сестри в момента.“

„След като мине първото класиране, ще видим какви са останалите свободни места. През септември ще бъде първото текущо класиране. Тази година приключва и строителството на обектите по Плана за възстановяване и устойчивост. В момента, в който сградите имат акт 16 и решение на СОС за откриване на детските градини, свободните места ще бъдат обявявани регулярно.“

11 746 са класираните на първо класиране. По набори те са, както следва: 2020 г. – 918; 2021 г. – 438; 2022 г. – 548; 2023 г., което е първа група – 4714; 2024 г., което е втора яслена група – 3299; 2025 г., което е първа градинска група – 1829.

Желязкова каза, че през септември може да се наложи да бъдат затворени още яслени групи. Според нея най-вероятно децата от тях, ще трябва да бъдат разпределени в първи групи.