Министерството на здравеопазването подкрепи принципа, че при доказано неправомерно отчитане на неизвършена имунизация трябва да има реална отговорност. Ведомството обаче направи важно уточнение – липсата на антитела сама по себе си не доказва, че ваксината не е поставена. Всеки конкретен случай трябва да бъде проверен и едва след установено нарушение може да се стигне до санкция.

Откъде започна казусът?



Поводът са данните за имунизациите срещу морбили, паротит и рубеола в област Ловеч. Според информацията, представена от Кунчев, при 59,6% от изследваните деца, които се водят ваксинирани, не са открити антитела и срещу трите причинителя, включени във ваксината.





Именно тези резултати накараха главния държавен здравен инспектор да постави въпроса дали част от имунизациите, записани в документацията, реално са извършени.

Кунчев коментира и проблема ден по-късно, когато уточни, че доказването на подобни практики е трудно. По думите му в някои случаи интерес от фиктивно отчитане може да имат както родител, който не желае детето му да бъде ваксинирано, така и лекарят, който отчита имунизацията. Той подчерта, че става дума за отделни случаи и подозренията не трябва да се прехвърлят върху всички общопрактикуващи лекари.

Какво всъщност означават тези 59,6%?



Данните не означават, че е доказано, че 59,6% от изследваните деца не са получили ваксината. Установеното е, че при тях липсват антитела срещу морбили, паротит и рубеола въпреки записаната имунизация. Министерството на здравеопазването изрично предупреждава, че това само по себе си не е достатъчно доказателство за непоставена ваксина.

Затова резултатите са основание за проверка, а не автоматично доказателство за фиктивни имунизации.

За да бъде потърсена отговорност от конкретен лекар, трябва да се установи, че той действително е документирал или отчел ваксина, която не е поставил.

Кунчев предлага лекарите да плащат лечението



Главният държавен здравен инспектор предложи последиците при доказано нарушение да не се ограничават до обичайните санкции.

Според него личен лекар, отчел ваксинация на дете, което впоследствие се разболява от морбили и при което липсват антитела срещу трите антигена във ваксината, трябва да заплати стойността на лечението, както и болничните на родителя.

Министерството на здравеопазването не обявява, че конкретно този механизъм ще бъде въведен. Позицията му е по-обща – при доказано неправомерно отчитане на неизвършена имунизация трябва да има реална отговорност.

Защо случаят е по-голям от един неправилно попълнен документ



Ако проверките докажат подобни случаи, проблемът не би бил само административен. Дете, което по документи се води ваксинирано, може в действителност да е останало без предвидената имунизация. Затова от Министерството на здравеопазването подчертават, че евентуалното неправомерно отчитане засяга пряко здравето на децата и доверието в имунизационната система.





Темата е особено чувствителна и заради разпространението на морбили. Кунчев предупреди, че ваксинационният обхват при някои от задължителните имунизации вече е под 90%, докато за ограничаване на риска от епидемично разпространение е необходимо покритие около 95%.

Какво следва оттук нататък?



Министерството на здравеопазването очаква изнесените данни да бъдат проследени от компетентните институции.

Регионалните здравни инспекции трябва да проверят конкретните случаи и да установят има ли действително неправомерно документирани или отчетени имунизации.

Кунчев има водеща роля в организирането и координирането на държавния здравен контрол като главен държавен здравен инспектор. Това включва и контрола върху изпълнението на задължителния имунизационен календар.

В Ловеч вече има и предишни санкции за нарушения, свързани с имунизациите. По данни, представени от Кунчев, през последните четири години са санкционирани 12 общопрактикуващи лекари, 17 родители и трима служители в детски градини. Той съобщи още, че информация за част от установените практики е предадена на икономическа полиция, ДАНС и съответната Районна здравноосигурителна каса.