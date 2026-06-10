Според Зеленски атакуваният завод произвежда компоненти за руски дронове и ракети, използвани във войната срещу Украйна.

„През нощта украински FP-5 Flamingo удариха военен завод в Чебоксари, който доставя на армията на окупатора компоненти за дронове и ракети“, написа той в Telegram.





Украинските военни впоследствие уточниха, че е поразен заводът „ВНИИР-Прогрес“ и че след удара е избухнал пожар.

От руска страна губернаторът на Чувашия Олег Николаев потвърди, че градът е бил атакуван. По негови данни трима души са пострадали, но той не съобщи дали военният обект е понесъл щети.

Удари и по Мариупол, рафинерия и танкер



Киев съобщи още, че е атакувал окупираното от Русия пристанище Мариупол на Азовско море, петролна рафинерия в Самарска област и танкер от т.нар. руски „сенчест флот“ в Черно море.

През последните месеци Украйна значително увеличи броя на ударите срещу военни, логистични и енергийни обекти на руска територия. Киев твърди, че подобни цели подпомагат руските военни действия и затова представляват легитимни военни обекти.

Масирани атаки с дронове и от двете страни



Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са прехванали или свалили 326 украински дрона над различни руски региони.

От своя страна украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 181 от общо 207 руски дрона, изстреляни срещу страната. Киев призна и за 21 преки попадения на руски удари в 14 различни района.

По данни на местните власти най-малко двама души са загинали, а 26 са били ранени, включително две деца, при руски атаки през последните 24 часа.





Нова ракета с обсег до 3000 километра



Според публикуваната информация ракетата FP-5 Flamingo носи бойна глава с тегло около 1150 килограма и има обсег до 3000 километра. Ако тези характеристики бъдат потвърдени, това би поставило Москва и повечето големи руски градове в обсега на украинските удари.

Украйна развива собствена ракетна програма паралелно с военната помощ от западните си съюзници. Целта е да увеличи цената на руската инвазия и да принуди Москва към преговори.

Засега руският президент Владимир Путин продължава да отхвърля предложенията за директни разговори. Миналата седмица той заяви, че не вижда смисъл от среща със Зеленски, въпреки призива на украинския лидер за преки преговори за прекратяване на войната срещу Украйна.