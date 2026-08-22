По думите му българските власти са разполагали предварително с информация за действията на американската страна и са поддържали координация с правителството на САЩ. Стоянов заяви, че решенията за пребиваването на самолетите у нас са били взети въз основа на информацията, с която институциите са разполагали.
Според Стоянов всички полети са били с тренировъчна цел и са преминавали над въздушното пространство на съюзнически държави в западна и северозападна посока.
Министърът отхвърли твърденията, че пребиваването на самолетите в „Безмер“ е създало пряка заплаха за националната сигурност. Той заяви, че институциите не са разполагали с информация за подобна непосредствена опасност.
Руският самолет над Сърбия
Стоянов коментира и руския самолет, който участва в гасенето на пожари в Сърбия. През последните дни се появиха предположения, че машината може да е наблюдавала авиобаза „Безмер“. Министърът отхвърли тези твърдения и ги определи като конспиративни теории.
Той посочи още, че България има възможност да окаже помощ на Сърбия в борбата с пожарите, ако Белград отправи такова искане.
Защо американските самолети бяха в „Безмер“
Темата предизвика политически спор още през юли. Тогава правителството предложи Народното събрание да разреши временното пребиваване у нас на до осем американски самолета цистерни KC-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ.
Разполагането им беше обсъждано и в контекста на войната с Иран и опасенията дали присъствието на американски военни самолети може да увеличи риска за България. Президентът Илияна Йотова още тогава заяви, че пребиваването на цистерните в „Безмер“ не означава участие на страната във военните действия.
Присъствието на самолетите доведе и до призиви за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Сред настояващите за това беше лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който поиска институциите и службите да представят обща оценка за рисковете и условията по разполагането на американските машини.
Йотова не вижда основание за КСНС
В събота Йотова отново коментира исканията за КСНС и заяви, че към момента не вижда основание за свикването му.
Тя припомни предишното разполагане на американски самолети в София и постави въпроса защо тогава не е имало аналогични призиви за заседание на съвета.
Според нея в настоящия случай има пряка комуникация между президентската институция, правителството, службите за сигурност и международните партньори на България.
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Коментари 9
Не само американците ще си тръгнат, инвеститорите също ,във външнополитически план ни чака изолация и това е резултат на този театър ,който разиграват прогресистите-русофили.Никакво доверие на партньорите ни не може да има при неадекватно управление на държавата.По-лошото предстои.
Ние пък не виждаме нужда от такъв президент. Послушница на Непрания Чорап. И путлерова подлога...
Това да душиш чорапите , на който и да е признак на долно възпитание. Капиш?
Що бе stivчо? Теб вероятно вонята на непраните чорапи на Гадев те упойва с невероятни благоухания? Простак...
Sti-v, Обърнете се към Евгени Минчев, гушнал се с Радев, по този въпрос. Имаше изказване преди години за такива свои предпочитания.
Голям майтап -руският транспортен самолет изгонил хамериканските цистерни. По вероятно е янките да са се отказали от удари по Иран.
ТЪй като си разредена с вода напитка ще ти кажа,че в Сърбия ще има избори.Дукич със сигурност пада,ама не иска,та за това си е поканил рота професионални метежнии,същите които бяха прогонени от Казахстан....а що се отнася до бягството на цистерните,как мислишсамолетите какво вършат,седят по летищата или летят?
Доказано, руският самолет се е отклонил към Безцер ,но не заради амер.самолети,а руснаците са искали да разберат следващия пикник на ГРУ.
Само един заглушител заглушиха и те се уплашиха. Или Гаргамел пак е поискал безвизово да ходи
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