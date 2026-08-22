По думите му българските власти са разполагали предварително с информация за действията на американската страна и са поддържали координация с правителството на САЩ. Стоянов заяви, че решенията за пребиваването на самолетите у нас са били взети въз основа на информацията, с която институциите са разполагали.

Според Стоянов всички полети са били с тренировъчна цел и са преминавали над въздушното пространство на съюзнически държави в западна и северозападна посока.

Министърът отхвърли твърденията, че пребиваването на самолетите в „Безмер“ е създало пряка заплаха за националната сигурност. Той заяви, че институциите не са разполагали с информация за подобна непосредствена опасност.

Руският самолет над Сърбия



Стоянов коментира и руския самолет, който участва в гасенето на пожари в Сърбия. През последните дни се появиха предположения, че машината може да е наблюдавала авиобаза „Безмер“. Министърът отхвърли тези твърдения и ги определи като конспиративни теории.





Той посочи още, че България има възможност да окаже помощ на Сърбия в борбата с пожарите, ако Белград отправи такова искане.

Защо американските самолети бяха в „Безмер“



Темата предизвика политически спор още през юли. Тогава правителството предложи Народното събрание да разреши временното пребиваване у нас на до осем американски самолета цистерни KC-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ.

Разполагането им беше обсъждано и в контекста на войната с Иран и опасенията дали присъствието на американски военни самолети може да увеличи риска за България. Президентът Илияна Йотова още тогава заяви, че пребиваването на цистерните в „Безмер“ не означава участие на страната във военните действия.

Присъствието на самолетите доведе и до призиви за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Сред настояващите за това беше лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който поиска институциите и службите да представят обща оценка за рисковете и условията по разполагането на американските машини.

Йотова не вижда основание за КСНС



В събота Йотова отново коментира исканията за КСНС и заяви, че към момента не вижда основание за свикването му.

Тя припомни предишното разполагане на американски самолети в София и постави въпроса защо тогава не е имало аналогични призиви за заседание на съвета.

Според нея в настоящия случай има пряка комуникация между президентската институция, правителството, службите за сигурност и международните партньори на България.