Андрей Гюров предаде властта на Румен Радев в Министерския съвет

От правителствената пресслужба съобщиха, че служебният кабинет е подготвил доклади и анализи за състоянието на държавата. Всеки министър е предал информация на своя наследник, а Румен Радев е получил пълния пакет документи за работата на новото правителство.

В изявлението си Андрей Гюров заяви, че служебният кабинет е доказал, че „държавата може да има гръбнак“ и властта може да се упражнява „с почтеност, а не като лозунг“.

„Оставяме една изправена държава и общество. Срещу нас имаше удари и саботажи, както и ярост от хора, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване“, каза Гюров.

Той призова новото управление да не предава гражданите и „да не се страхува от истината“.















По думите му животът на едно правителство не се измерва в месеци и години, а в наследството, което оставя след себе си.

От своя страна Румен Радев поздрави служебния кабинет за провеждането на „нормални и честни избори“ и подчерта нуждата от стабилност и последователност в управлението.

Церемонията в Министерския съвет се проведе около час след като Народното събрание избра кабинета „Радев“. Малко по-рано премиерът, вицепремиерите и министрите положиха клетва в парламента.

Начело на новото правителство застава лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев. Той ще работи с четирима вицепремиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Пеканов и Петков ще бъдат заместник министър-председатели без портфейл.

Новият кабинет поема управлението с обещание за бързи действия по бюджета, икономическата стабилизация и реформите в ключови сектори.