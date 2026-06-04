Реклама / Ads
Понеделник, 08 Юни 2026, 12:49
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
17| 9582 | АКТУАЛНО

Арестуваха в Сърбия Стоян Мавродиев, бивш директор на Българска банка за развитие

Стоян Мавродиев, бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие
Стоян Мавродиев, бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщиха Нова телевизия и БНТ. Преди това той е пребивавал в Обединените арабски емирства. Случаят е свързан с разследване за отпускане на кредит в размер на около 150 млн. лева към фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански.
 

По същото дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев – представител на дружеството, получило средствата. Той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева, а Румен Гайтански също е освободен под гаранция от 250 000 лева.

 

Според прокуратурата Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване, като се твърди, че след отпускането на кредита значителна част от средствата са били пренасочени към други дейности. Част от парите са използвани за закупуване на луксозни автомобили, а около 30 млн. лева са били трансферирани към друга компания, чрез която са покривани задължения на ТЕЦ „Варна“, свързвана с Ахмед Доган.

 

Разследващите посочват, че след усвояването на около 148,5 млн. лева по кредита са установени последващи финансови трансфери и разходи, които са предмет на проверка.

 

Мавродиев е в неизвестност от август 2024 г., като прокуратурата е поискала издаване на Европейска заповед за арест. През декември същата година Софийският апелативен съд потвърждава решението за издаването ѝ, след като приема, че съществува риск той да се укрие, тъй като не е бил открит на известните му адреси в България.

 

Кой е Стоян Мавродиев?

 

Името му отдавна не е било в центъра на скандал, както преди време. Затова припомняме: Стоян Мавродиев е бивш главен изпълнителен директор на ББР, бивш депутат от ГЕРБ и бивш председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Той беше уволнен публично като директор на ББР след разпореждане от тогавашния премиер Бойко Борисов.

 

Повод за свалянето на политическото доверие от него стана друг кредит от 75 млн. лв., одобрен от ББР за дружество със скромни приходи, притежавано от известна колекторска фирма.

 

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
IPO за историята: SpaceX предлага $1,8 трлн. пазарна капитализация на инвеститорите 0| 3030 | IPO за историята: SpaceX предлага $1,8 трлн. пазарна капитализация на инвеститорите №5 като пример: Столична община започва оптимизация на трамвайната мрежа 0| 2901 | №5 като пример: Столична община започва оптимизация на трамвайната мрежа Засилен контрол и отчетност: НС промени правомощията на особения търговски управител 0| 3047 | Засилен контрол и отчетност: НС промени правомощията на особения търговски управител Експертите обединени: Кабинетът не трябва да е изненадан, а да ограничи разходите 14| 7863 | Експертите обединени: Кабинетът не трябва да е изненадан, а да ограничи разходите

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Драмата на Челопешко шосе не е изненада. Въпросите нямат отговори 8| 6178 | Драмата на Челопешко шосе не е изненада. Въпросите нямат отговори
Кремъл губи войници: Дезертьорството напомня Първата световна война 10| 5901 | Кремъл губи войници: Дезертьорството напомня Първата световна война
От Москва до Камчатка няма дизел и бензин! Опашки пред бензиностанциите 32| 5074 | От Москва до Камчатка няма дизел и бензин! Опашки пред бензиностанциите
Без ръст на разходите до края на годината, реформи през 2027-а 10| 4545 | Без ръст на разходите до края на годината, реформи през 2027-а
Дронове над Петербург, Киев атакува и Кронщат – ключова база на руския Балтийски флот 16| 3847 | Дронове над Петербург, Киев атакува и Кронщат – ключова база на руския Балтийски флот
Жертвите на Андрю Тейт: Защо обвиняемият се разхожда свободно в Москва? 4| 3727 | Жертвите на Андрю Тейт: Защо обвиняемият се разхожда свободно в Москва?
Разкриваш корупция в сектор „Сигурност“ – заплашват те с убийство и те арестуват 5| 3676 | Разкриваш корупция в сектор „Сигурност“ – заплашват те с убийство и те арестуват
Краят на аферата: Ердоган мами Путин с Украйна, анализира The New York Times 6| 3350 | Краят на аферата: Ердоган мами Путин с Украйна, анализира The New York Times
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 