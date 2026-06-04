По същото дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев – представител на дружеството, получило средствата. Той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева, а Румен Гайтански също е освободен под гаранция от 250 000 лева.

Според прокуратурата Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване, като се твърди, че след отпускането на кредита значителна част от средствата са били пренасочени към други дейности. Част от парите са използвани за закупуване на луксозни автомобили, а около 30 млн. лева са били трансферирани към друга компания, чрез която са покривани задължения на ТЕЦ „Варна“, свързвана с Ахмед Доган.

Разследващите посочват, че след усвояването на около 148,5 млн. лева по кредита са установени последващи финансови трансфери и разходи, които са предмет на проверка.

Мавродиев е в неизвестност от август 2024 г., като прокуратурата е поискала издаване на Европейска заповед за арест. През декември същата година Софийският апелативен съд потвърждава решението за издаването ѝ, след като приема, че съществува риск той да се укрие, тъй като не е бил открит на известните му адреси в България.

Кой е Стоян Мавродиев?

Името му отдавна не е било в центъра на скандал, както преди време. Затова припомняме: Стоян Мавродиев е бивш главен изпълнителен директор на ББР, бивш депутат от ГЕРБ и бивш председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Той беше уволнен публично като директор на ББР след разпореждане от тогавашния премиер Бойко Борисов.

Повод за свалянето на политическото доверие от него стана друг кредит от 75 млн. лв., одобрен от ББР за дружество със скромни приходи, притежавано от известна колекторска фирма.