„Ако отменят полети без извънредни обстоятелства – а цените на самолетното гориво не са извънредно обстоятелство – те ще трябва да възстановят парите на хората“, заявява Цицикостас.

Горивната криза след войната с Иран



Цените на самолетното гориво рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел в края на февруари.

Допълнителен натиск върху пазара оказва и ограниченото корабоплаване през Ормузкия проток, през който минава голяма част от световния износ на петрол.

Някои авиокомпании вече започнаха да отменят полети, сред които Lufthansa и Aer Lingus.

Ryanair: Няма да отменяме полети



От Ryanair обявиха, че не планират съкращаване на полетите през лятото, тъй като компанията предварително е фиксирала цените на 80% от горивото си до март 2027 г.

Според авиокомпанията договорите са сключени при цена от 67 долара за барел – значително под настоящите пазарни нива.

„По-лошо от COVID“



Главният изпълнителен директор на AirAsia Тони Фернандес определи кризата като „по-тежка от пандемията от COVID-19“.

„Събуждаш се една сутрин и основният ти разход е станал три пъти по-голям“, казва той пред Financial Times.

Въпреки кризата AirAsia обяви сделка за 150 самолета Airbus A220-300 на стойност 19 млрд. долара, като компанията не изключва и удвояване на поръчката в бъдеще.