Азия усеща затворения Ормузки проток. Ще стигне ли кризата до САЩ?

Редактор: Frognews
Бензиностанции без гориво, болници с недостиг на консумативи, фабрики без опаковки – това вече се случва в части от Азия. Причината е блокирането на Ормузкия проток – ключов маршрут, през който минава огромна част от световната търговия с енергийни ресурси и суровини.
 

Въпросът, който все по-често се задава, е дали тази верижна реакция ще достигне и до САЩ. Отговорът засега е: не веднага, но рискът расте с всеки изминал ден, пише CNN.

 

Проблемът не е само петролът


Макар вниманието да е насочено към цените на горивата, по-сериозният риск идва от липсата на суровини за индустрията. Близкият изток доставя около една четвърт от световния полипропилен и една пета от полиетилена – основни материали за пластмаси и опаковки.

 

Освен това регионът осигурява значителни количества сяра и торове. Нарушаването на тези доставки вече води до недостиг в Азия, където компании обявяват форсмажор и не могат да изпълнят договорите си.

 

Азия вече усеща удара


В някои страни фабрики започват да изпитват недостиг на материали, а производители предупреждават за поскъпване на продукти заради липса на суровини. Дори базови неща като опаковки стават проблем.

 

Ако този натиск продължи, той неизбежно ще се пренесе по веригата – към Европа и САЩ.

 

Защо САЩ все още не усещат кризата


Американската икономика е по-слабо зависима от доставките през Ормузкия проток, тъй като произвежда голяма част от енергията си сама. Затова ефектът засега се вижда основно в по-високи цени, а не в липси.

 

Освен това последните доставки, изпратени преди началото на кризата, все още достигат до пазарите, което временно отлага по-сериозните проблеми.

 

Но времето работи срещу пазара


Анализатори предупреждават, че ако блокадата продължи, ефектът ще стане глобален. Недостиг на пластмаси може да се усети след около три месеца, а липсата на алуминий може да засегне производството – включително автомобилната индустрия – до четири месеца.

 

Това няма да достигне мащабите на кризата по време на пандемията, но може да доведе до сериозни сътресения в доставките и цените.

 

Всичко зависи от едно – колко дълго ще продължи


Ключовият фактор остава продължителността на кризата. Колкото по-дълго остава затворен Ормузкият проток, толкова по-голям става рискът от глобален недостиг на стоки.

 

Засега САЩ са относително защитени. Но ако ситуацията не се нормализира до лятото, ефектите от Азия могат да се прелеят и отвъд океана – първо чрез цените, а след това и чрез липсите.

