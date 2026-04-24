Азия усеща затворения Ормузки проток. Ще стигне ли кризата до САЩ?

Въпросът, който все по-често се задава, е дали тази верижна реакция ще достигне и до САЩ. Отговорът засега е: не веднага, но рискът расте с всеки изминал ден, пише CNN.

Проблемът не е само петролът



Макар вниманието да е насочено към цените на горивата, по-сериозният риск идва от липсата на суровини за индустрията. Близкият изток доставя около една четвърт от световния полипропилен и една пета от полиетилена – основни материали за пластмаси и опаковки.

Освен това регионът осигурява значителни количества сяра и торове. Нарушаването на тези доставки вече води до недостиг в Азия, където компании обявяват форсмажор и не могат да изпълнят договорите си.

Азия вече усеща удара



В някои страни фабрики започват да изпитват недостиг на материали, а производители предупреждават за поскъпване на продукти заради липса на суровини. Дори базови неща като опаковки стават проблем.

Ако този натиск продължи, той неизбежно ще се пренесе по веригата – към Европа и САЩ.

Защо САЩ все още не усещат кризата



Американската икономика е по-слабо зависима от доставките през Ормузкия проток, тъй като произвежда голяма част от енергията си сама. Затова ефектът засега се вижда основно в по-високи цени, а не в липси.

Освен това последните доставки, изпратени преди началото на кризата, все още достигат до пазарите, което временно отлага по-сериозните проблеми.

Но времето работи срещу пазара



Анализатори предупреждават, че ако блокадата продължи, ефектът ще стане глобален. Недостиг на пластмаси може да се усети след около три месеца, а липсата на алуминий може да засегне производството – включително автомобилната индустрия – до четири месеца.

Това няма да достигне мащабите на кризата по време на пандемията, но може да доведе до сериозни сътресения в доставките и цените.

Всичко зависи от едно – колко дълго ще продължи



Ключовият фактор остава продължителността на кризата. Колкото по-дълго остава затворен Ормузкият проток, толкова по-голям става рискът от глобален недостиг на стоки.

Засега САЩ са относително защитени. Но ако ситуацията не се нормализира до лятото, ефектите от Азия могат да се прелеят и отвъд океана – първо чрез цените, а след това и чрез липсите.