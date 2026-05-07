Планът очертава как страната ще се опита да гарантира по-сигурни доставки чрез нови маршрути, разширяване на инфраструктурата и достъп до международните пазари на втечнен природен газ.

Сред основните проекти е т.нар. Вертикален газов коридор – инициатива за пренос на газ от юг на север през Гърция, България, Румъния, Унгария и Словакия. Целта е регионът да получава повече газ от алтернативни източници, включително LNG терминалите в Гърция.

В документа е заложено и разширяване на междусистемните газови връзки със съседни държави, както и увеличаване на капацитета на подземното газово хранилище Чирен, което има ключова роля за зимните доставки и резервите на страната.

Според служебния енергиен министър Трайчо Трайков планът показва, че България се опитва да заеме по-активна роля в усилията на ЕС за енергийна независимост. По думите му страната може да се превърне във важен фактор за енергийната сигурност в региона.

Изпратената до Европейската комисия информация включва и вече реализирани мерки – инфраструктурни проекти, повишаване на гъвкавостта на газовата система и координация между институциите и енергийните оператори.

Темата за енергийната сигурност остава особено чувствителна за Европа на фона на продължаващото напрежение около доставките на газ, нестабилността на международните пазари и рисковете за морския трафик през Ормузкия проток.