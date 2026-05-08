От Сдружението на общопрактикуващите лекари във Варна обаче определят новата уредба като тежка и трудно приложима. В ефира на телевизията неговият председател д-р Николай Христов беше категоричен, че тя изисква значителни инвестиции в техника, сложни административни процедури и предварително писмено съгласие от всеки пациент. По думите му при голям брой пациенти – около 2500 души на лекар – всяка дистанционна комуникация трябва да бъде предварително заявена, формализирана и документирана. Това, предупреди той, значително затруднява достъпа до медицинска консултация от разстояние.

В допълнение д-р Христов посочи, че липсва яснота относно финансирането на тази дейност – не е уточнено как ще се покриват разходите за необходимата инфраструктура и времето за обслужване на пациентите.

Критики има и към нормативни противоречия. От една страна, дистанционните консултации са включени като задължение в пакета дейности на общопрактикуващите лекари към НЗОК, а от друга – новата наредба ги обвързва с условия, които според медиците правят прилагането им практически невъзможно.

Според лекарското съсловие това поставя практикуващите в ситуация на правна несигурност и допълнително усложнява достъпа на пациентите до медицинска помощ.

Европа и телемедицината

Телемедицината постепенно се превръща в част от модерното здравеопазване в Европа, като позволява предоставяне на медицински услуги от разстояние чрез дигитални технологии. Освен видео консултации, тя включва и дистанционно проследяване на пациенти чрез смарт устройства, както и обмен на медицински изследвания между специалисти.

Сред основните предимства на този модел са по-лесният достъп до лекарска помощ за хора в отдалечени райони, спестяването на време и възможността за по-бърза реакция при първи симптоми. Телемедицината намалява и риска от разпространение на инфекции в лечебните заведения.

Наред с ползите обаче съществуват и редица предизвикателства. Лекарите предупреждават, че дистанционният преглед не може напълно да замени физическия контакт с пациента, а възрастните хора често срещат трудности при работа с дигитални платформи. Сред рисковете са още защитата на личните медицински данни и неяснотите около отговорността при грешна диагноза.

В различните европейски държави телемедицината се развива по различен модел. Естония е сред лидерите с напълно дигитализирана здравна система, в която дистанционните услуги са официално интегрирани и се финансират от държавата. Франция позволява телеконсултации, които се покриват от здравната каса при определени условия, а Германия въведе законодателство, чрез което дори специализирани здравни приложения могат да бъдат предписвани и заплащани от осигурителната система.

Общата тенденция в Европа е телемедицината постепенно да се превръща в стандартна част от здравните услуги, макар и при различни регулации и нива на дигитализация.

Накъде ще тръгне България на това поле все още не е ясно. Особено като се има предвид, че сме в период на смяна на правителства, а идеите на новото парламентарно мнозинство по отношение на технологиите в медицината все още са неясни.