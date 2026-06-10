Новият ръководител на НАП има професионален опит в сферата на финансите, данъчното право и държавната администрация. Той притежава две магистратури – по икономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и по право, както и допълнителна мениджърска квалификация в САЩ. Преминал е и редица специализирани обучения в България, свързани с приватизацията, капиталовите пазари и финансовите борси.

Професионалният му път включва позиции като ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация. Бил е и собственик и управител на консултантска компания в сферата на финансите и правото, както и адвокат с над 10-годишна практика в областта на данъчното и наказателното право.

В административната си кариера Михайлов е заемал и поста изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ в периода от 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г.

Предшественикът на Михайлов – Милена Кръстанова – беше назначена на 9 март от служебното правителство, след като тогавашният шеф на приходната агенция Христо Марков беше освободен.