Реклама / Ads
Вторник, 12 Май 2026, 22:38
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2758 | НОВИНИ

БНБ: Последна фаза на еврозоната, само 2,3 млрд. лева са в хората

БНБ: Последна фаза на еврозоната, само 2,3 млрд. лева са в хората
Редактор: Красен Бучков
България навлезе в последната фаза на прехода към единната европейска валута. Към днешна дата Българската народна банка (БНБ) съобщи, че са изтеглени внушителните 92.52% от левовите банкноти и монети, които бяха в обращение в началото на 2025 г.
 


Въпреки масовото изтегляне, извън касите на централната банка все още остават около 2,3 млрд. лева. Тези средства, макар и със затихващи функции в ежедневието, продължават да бъдат притежание на домакинствата и бизнеса, но скоро ще останат само спомен от старата парична система.

 

Еврото вече доминира пазара


В момента икономиката и платежната система на страната функционират нормално, благодарение на над 8.4 млрд. евро в банкноти и монети, които вече са в активно обращение. Според данни на БНТ, наличното количество евро е напълно достатъчно, за да обслужва нуждите на населението и търговския оборот.

 

Край на преходния период


От БНБ напомнят, че времето за използване на лева за покупки изтича окончателно. От 1 февруари 2026 г. еврото става единственото законно платежно средство в България. Това означава, че след тази дата търговците няма да са длъжни да приемат старата валута, а обменът ѝ ще бъде възможен само през банковите институции.

 

f Сподели t Tweet Автор: Красен Бучков Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Италиански съд реши, че едно дете може да има трима родители 1| 414 | Италиански съд реши, че едно дете може да има трима родители Русия умишлено атакува американски бизнеси в Украйна, според NYT 1| 493 | Русия умишлено атакува американски бизнеси в Украйна, според NYT Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет 0| 826 | Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет Ужасът няма край: Верижна катастрофа на магистрала &quot;Хемус&quot; 4| 1282 | Ужасът няма край: Верижна катастрофа на магистрала "Хемус"

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Паметникът „Альоша“ осъмна с розово наметало и предизвика вълна от реакции в Пловдив 10| 7660 | Паметникът „Альоша“ осъмна с розово наметало и предизвика вълна от реакции в Пловдив
Ирина Щербакова: Ако Путин бе отказал парада, щеше да признае своята капитулация 14| 6506 | Ирина Щербакова: Ако Путин бе отказал парада, щеше да признае своята капитулация
Държавата харчи рекордни суми за заплати на чиновници, смята икономистът П. Ганев 10| 6134 | Държавата харчи рекордни суми за заплати на чиновници, смята икономистът П. Ганев
Заветът на Караджата: Една кръв ни остана, и една земя да я попие… 1| 5270 | Заветът на Караджата: Една кръв ни остана, и една земя да я попие…
Скандалът с „Еразъм+“ взе първа жертва в кабинета „Радев“: Ася Панджерова подаде оставка 13| 4672 | Скандалът с „Еразъм+“ взе първа жертва в кабинета „Радев“: Ася Панджерова подаде оставка
Калас отхвърли кандидатурата на Шрьодер за преговарящ на ЕС с Русия: „Той е руски лобист“ 6| 4218 | Калас отхвърли кандидатурата на Шрьодер за преговарящ на ЕС с Русия: „Той е руски лобист“
Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 20 заплати или 130 000 евро 4| 3984 | Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 20 заплати или 130 000 евро
Дефицитът на кадри в България: Демографска криза или срив на остарелия бизнес модел? 12| 3800 | Дефицитът на кадри в България: Демографска криза или срив на остарелия бизнес модел?
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 