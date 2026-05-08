БНБ: Последна фаза на еврозоната, само 2,3 млрд. лева са в хората



Въпреки масовото изтегляне, извън касите на централната банка все още остават около 2,3 млрд. лева. Тези средства, макар и със затихващи функции в ежедневието, продължават да бъдат притежание на домакинствата и бизнеса, но скоро ще останат само спомен от старата парична система.

Еврото вече доминира пазара



В момента икономиката и платежната система на страната функционират нормално, благодарение на над 8.4 млрд. евро в банкноти и монети, които вече са в активно обращение. Според данни на БНТ, наличното количество евро е напълно достатъчно, за да обслужва нуждите на населението и търговския оборот.

Край на преходния период



От БНБ напомнят, че времето за използване на лева за покупки изтича окончателно. От 1 февруари 2026 г. еврото става единственото законно платежно средство в България. Това означава, че след тази дата търговците няма да са длъжни да приемат старата валута, а обменът ѝ ще бъде възможен само през банковите институции.