Благосъстоянието на българите нараства с 15%, като достига пет пъти размера на брутния вътрешен продукт на българската икономика и е съсредоточено основно в имоти.

През 2025 г. около 90% от нарастването на богатството идва от повишената стойност на жилищата. Имотните кредити нарастват с 28% през миналата година при ръст от едва 8% само три години по-рано. Точно през жилищата обаче се оказва, че българите раздуват инфлацията и задълбочават неравенствата, казва финансистът Макс Баклаян. „Българинът се опитва да избяга, да се спаси от инфлацията, и единствения актив, който познава, са имотите. Но на практика това масово действие на българина е една от основните причини заради сериозната инфлация.“

Според анализа през миналата година средно на човек от населението се падат малко над 75 000 евро, а на едно домакинство близо 200 000 евро, пишат авторите на проучването. Те отбелязват голямото неравенство сред населението. Депозитите и парите в брой са 40% от финансовите активи.

„Българинът държи близо 80% от брутния вътрешен продукт на държавата под формата на банкови депозити и пари „в матрака“. Собственият бизнес представлява по-малка част от богатството на българина, отколкото депозитите и парите в брой.“

Отбелязва се тенденция на разнообразяване на инвестициите, като значително нарастват вложенията в акции на фондовата борса. Икономистът Стоян Панчев казва, че те са пораснали с 21% миналата година до половин милиард евро.