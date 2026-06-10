Проверката е насочена към начина, по който двамата мъже са получили свидетелствата си за управление в Чехия. Според разследващите съществуват съмнения, че документите може да са били придобити чрез незаконни схеми за търговия с шофьорски книжки.

„Придобиването на шофьорските права на двамата водачи в Чешката република е предмет на наказателно производство, по което сме подали сигнал. Поради текущото разследване не можем да предоставим повече подробности“, заяви говорителят на чешкото Министерство на транспорта Франтишек Йемелка.

По информация на медията двамата обвиняеми са притежавали чешки шофьорски книжки. По случая вече е образувано наказателно производство, което трябва да установи дали документите са били издадени по законен ред.

Изданието припомня, че по-рано тази година чешката полиция е провела мащабна акция на няколко места в страната, включително в община Черношице. При операцията са задържани 16 души, заподозрени в участие в схема за незаконно издаване на шофьорски книжки. Не се изключва възможността част от документите да са достигали и до България.



Транспортният експерт Павел Грейнер обяснява, че в Чехия условията за получаване на шофьорска книжка са сравнително облекчени и включват основно медицинска оценка на кандидатите, без допълнителни образователни изисквания.

Според чешкото издание именно поради по-строгите правила в България някои кандидати търсят начини да заобиколят системата. Цената на незаконно придобита шофьорска книжка достига между 4000 и 5000 евро.

Разследващите са установили и сериозни нередности в работата на един от изпитващите. За една година той е отчел 2490 теоретични изпита и 3955 практически изпита по кормуване – числа, които пораждат сериозни съмнения за злоупотреби.

Тежкият инцидент стана в петък след гонка между два автомобила на „Челопешко шосе“. Едната кола се блъсна в автобус, който се преобърна настрани, а другата връхлетя върху автобусна спирка. Загинаха двама индийски граждани, пътували в автобуса, както и двама души от автомобилите. Ранените са 17.