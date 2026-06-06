Мащаб на операцията: Включва близо 160 000 войници, 7 000 кораба и 11 000 самолета. До края на август съюзническите сили, воюващи с Хитлер достигат 2 милиона души.

Операцията се провежда в пет основни сектора по брега на Нормандия:

- САЩ: „Юта“ и „Омаха“

- Великобритания: „Голд“ и „Суорд“

- Канада: „Джуно“

Историческо значение:

Успехът на съюзниците води до освобождаването на Западна Европа и бележи повратна точка в хода на войната.

Десетилетия по-късно обаче изразът на британския премиер Уинстън Чърчил, че „Войната на диктатурата срещу свободата няма почивен ден“ – продължава да е в сила.

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Това е най-големият морски десант в историята. Над 150 000 мъже бяха атакуваха силно защитен бряг на западния бряг, където хитлер бе струпал огромно количество войски и техника. За да превземат брега съюзниците използват 7000 лодки и кораби. Това е най-големият флот в историята, използван за подобна операция.

В небето над 12 000 съюзнически самолета пресрещат германските самолети.

По отношение на логистиката – планирането, инженерни дейности и тактическото изпълнение – това е едно от най-зашеметяващите постижения във военната история.

Каква е реалността?

Мечтата на Хитлер за 1000-годишен Райх е под ужасна заплаха в началото на лятото на 1944 г. Не от запад, където съюзниците подготвят инвазията си, или от юг, където съюзническите войски си проправят път към Италия, а от изток.





Да не забравяме D-Day и загиналите в името на днешния ден...

Титаничната битка между Германия и Русия от 1941 до 1944 г. е може би най-ужасяващият и разрушителен сблъсък в историята. Геноцидът и целият набор от военни престъпения са се превърнали в норма. Милиони мъже са убити или ранени, тъй като Сталин и Хитлер водят война за пълно унищожение.

През юни 1944 г. Съветите вече имат надмощие. Фронтовата линия, която някога е преминавала през покрайнините на Москва, сега се бе изместена в Полша и балтийските държави. Съветите изглеждат неудържими. Може би Сталин би могъл да довърши Хитлер без Д-Ден и съюзническото настъпление от запад.

Може би. Но това, което е сигурно, е, че D-Day и освобождението на Западна Европа, което последва, гарантираха краха на Хитлер и осигуриха сигурност за голяма част от Европа. Всяка надежда, че Германия може да насочи цялата си военна машина срещу Червената армия, бе разбита от западните съюзници с десанта в Нормандия.

Близо 1,000,000 германски войници, които Хитлер е смятал да прехвърли срещу Сталин, са били принудени да се сражават на Втория фронт.

Отклоняване на германските армии и дивизии



В боевете след Д-Дей, докато германците отчаяно се опитваха да спрат съюзническото нашествие, те разположиха най-голямата концентрация на бронирани дивизии навсякъде по света. Ако нямаше Западен фронт, можем да сме сигурни, че сраженията на изток щяха да бъдат още кървави, а успехът несигурен.

И още нещо много важно: ако Сталин в крайна сметка беше спечелил и победил Хитлер сам, съветските сили, а не британските, канадците и американците, щяха да „освобождават“ Западна Европа. Холандия, Белгия, Дания, Италия, Франция и други страни щяха да се окажат в лагера на Москва, а един деспот щеше да е сменил друг деспот.

Марионетните комунистически правителства, които бяха инсталирани в Източна Европа, щяха да имат своите еквивалентни от Осло до Рим. Светът щеше да е съвсем различен и не по-добър.

Значение на десанта

D-Day ускори разрушаването на империята на Хитлер и спиране на геноцида и престъпността, които тя породи. Десантът гарантира, че либералната демокрация ще бъде възстановена в голяма част от Европа. Това от своя страна позволи на страни като Западна Германия, Франция и Италия да допринесат за безпрецедентния икономически бум, допринесъл за напредък в жизнения стандарт, който стана отличителен белег през втората половина на ХХ век.

D-Day, и следващите боеве, не само промениха хода на Втората световна война, но и световната история.

Даниел Робърт Сноу

(Британско-канадски популярен историк и телевизионен водещ, основател на History Hit - глобалната медийна мрежа History.)