Джорджа Мелони призова за единство в НАТО

„Смятам, че НАТО трябва да остане единен. Това е актив, с който разполагаме“, подчерта тя.

Испанският премиер Педро Санчес от своя страна заяви, че няма „никакви притеснения“ след появата на тези публикации, предаде AFP. „Испания е надежден партньор в НАТО и изпълнява задълженията си към Алианса“, каза той пред журналисти в началото на среща на върха на ЕС в Кипър. „Така че няма повод за тревога.“

Правителството в Мадрид се противопоставя на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран от края на февруари, което предизвика недоволството на Доналд Тръмп. Американският президент критикува Испания за отказа ѝ да позволи използването на военни бази в Андалусия за въздушни удари и дори заплаши да „прекрати всякаква търговия“ между двете страни.

Според медийни информации Вашингтон обмисля да ограничи участието на Испания в ръководни позиции в рамките на Алианса. Учредителният договор на НАТО от 1949 г. обаче не предвижда възможност за временно отстраняване или изключване на държава членка.

Тръмп критикува Мадрид и за отказа да увеличи разходите си за сигурност до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г., включително 3,5% за военни нужди, както беше договорено на срещата на върха в Хага миналата година. Испания поддържа позицията, че може да изпълни ангажиментите си към НАТО с разходи за отбрана в размер на около 2% от БВП.