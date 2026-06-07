Обществото – каква смела дума – е възмутено. Съчувстваме на пострадалите. Доколко искрено – друг въпрос. Медиите гръмват. Важни клечки коментират загрижено. Споменават се искания за драконовски мерки и закони. Искат се доживотни присъди.

Този филм сме го гледали и той не завършва happy end.

Реалността се свива като сираче в сянката на шумотевицата.

Зам.-градски прокурор, нашумял преди време със скандални имотни сделки и съмнения за корупция, говори доблестно за единия от „състезателите“: „Освен че е пречил на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то - водача на автобуса. В последствие при пристигането на други лица, негови близки, се е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат безопасността на спасяващите пострадалите.“

Невероятно! Наложило се „струпване на полицейски сили“, за да бъдат спрени причинителят на смърт и негови авери, притекли му се на помощ. В европейска държава? Няма изненада.

Тук е така.

Защото:

Задържат в ареста водачи, защото дрегерът за упойващи вещества е светнал червено. Отнемат им автомобилите и шофьорските книжки за нула време. Без значение, че по официални данни от Министерството на вътрешните работи показват, при над 46% от случаите, полевите устройства "DrugTest 5000" са отчели грешен резултат. Пътят до справедливостта обаче продължава месеци наред и дори повече от година. Дори не споменавам какво преживяват жертвите в психически и човешки план. Служителите на МВР обаче отказват да бъдат тествани за употреба на дрога, защото дрегерите били неточни. Мнението им е уважено. Но не и това на гражданите. А държавата по конституция не съществува ли за да прави живота на хората по-добър?

Защо, давол да го вземе, репресията е водеща пред справедливостта? Къде са обещаваните лаборатории и бързото правораздаване?

Да сте чули за осъдени дрифтаджии, които пилят гуми по цяла София и много други градове и селища?

МВР знае кои са нарушителите. Но няма ефективни мерки срещу тях. Политика, корупция или некадърност?

Кметицата на Челопеч споделя, че пътният контрол в района е слаб, защото ченгетата там разполагали само с една патрулка. Е как така, като през 2025 г. са похарчени 200 млн лева за 1200 нови автомобила за МВР. През 2024 г. са закупени за министерството 462 автомобила, от които 35 са високоскоростни, 200 леки автомобила и 227 високопроходими. Доставени са още 681 нови джипа Skoda Kodiaq Selection 4x4. Луксозни джипове Volvo XC60 за нуждите на районните управления. Също и 200 патрулни автомобила VW Golf. МВР се сдоби и с десетки бързи БМВ-та, както и с нови мотоциклети от най-висок клас.

И нито едно от тези возила не е стигнало до районното в Челопеч…

По какъв критерий и къде са разпределени тези автомобили, които българският данъкоплатец е купил, за да си осигури спокойствие, поне в някаква степен?

Друг въпрос е, ще осигури ли прокуратурата годни доказателства пред съда по повод трагедията край Челопеч? Вече се заговори, че летелите със 150 км в час нарушители, твърдели, че шофьорът на автобуса е виновен за кървавото меле.

Има проблем и с експертизите, както вече знаем от случая със загиналата малка Сияна. Проблемът е стар, но решение така и не се намира.

Не е сигурно, че двамата подсъдими няма да изчезнат от страната при първа възможност. Случвало се е.

Двама от загиналите в автобуса край Челопеч са индийци. Сигурни ли сте, че бихте излезли на протест да ги защитите, като жертви на брутално хулиганство с фатални последици?

Много са случаите на забавено правосъдие след тежки катастрофи, оставили след себе си мъртви и осакатени хора. Съдебни процеси продължават 3, 5, 9 и повече години. Убийци се разхождат свободно и се радват на живота.

Всеки път след подобен тежък инцидент чуваме едни и същи оправдания, обяснения и обещания. От всички нива на властта и политиката. От това не произтича нищо добро.

Така живеем от години.

Дарина Георгиева