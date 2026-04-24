Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 14:38
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 780 | НОВИНИ

„Екологична бомба“ тик-така в столичния "Филиповци"

„Екологична бомба“ тик-така в столичния "Филиповци"
Местни жители сигнализират за огромно нерегламентирано сметище в столичния квартал „Филиповци“, което расте от години и е близо до жилища. Те се опасяват, че с по-топлото време миризмата ще стане непоносима. Проблемът съществува от десетилетия, но сигналите до институциите остават без резултат. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, включително строителни и мъртви животни, продължава ежедневно. В близост има и силно замърсена река.
 

Граждани, които многократно са сигнализирали, посочват, че през последните седмици няма никаква промяна - според тях липсва реакция както от страна на Столичната община, така и от районната администрация, съобщава bTV.

 

Те определят ситуацията като недопустима и настояват за спешни мерки, тъй като, по думите им, става дума не само за битов проблем, а за сериозен екологичен риск.

 

Заместник-кметът на район „Люлин“ Николай Неделков заяви, че проверките са установили, че засегнатите терени са частни земеделски имоти.

 

Въпреки това Столичният инспекторат е извършил проверки и е установил нарушения. На един от нарушителите са съставени шест акта, но санкциите до момента не са довели до прекратяване на дейността.

 

Според местната власт, с последните промени в законодателството при системни нарушения и изхвърляне на големи количества отпадъци може да се стигне до наказателна отговорност, включително и до лишаване от свобода. Общината ще сезира компетентните органи при нови случаи.

сезира компетентните органи при нови случаи.

 

Проблем остава фактът, че терените са частна собственост, което затруднява почистването.

 

От общината посочват, че ще търсят съдействие от Министерството на земеделието за установяване на собствениците, след което ще бъдат предприети съвместни действия по разчистване.

 

Като възможна мярка се обсъжда и поставянето на видеонаблюдение, подобно на случая в село Долни Богров, където теренът е бил общински и вече е почистен.

 

За "Филиповци" обаче това ще бъде възможно едва след изясняване на собствеността и спазване на всички законови процедури.

 

Конкретни срокове за решаване на проблема към момента не се ангажират. От общината посочват, че действията зависят от координацията с други институции.

 

От районната администрация не присъства представител на място, въпреки отправената покана. Позиция от Регионалната инспекция по околната среда и водите също не беше получена.

 

Темата остава с продължение. Междувременно жителите на Филиповци са категорични – проблемът не е от вчера и засяга не само квартала, а и околната среда.

 

Според тях натрупаните отпадъци и замърсяването на водите превръщат района в „екологична бомба“, която изисква незабавни действия.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 