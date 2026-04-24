„Екологична бомба“ тик-така в столичния "Филиповци"

Граждани, които многократно са сигнализирали, посочват, че през последните седмици няма никаква промяна - според тях липсва реакция както от страна на Столичната община, така и от районната администрация, съобщава bTV.

Те определят ситуацията като недопустима и настояват за спешни мерки, тъй като, по думите им, става дума не само за битов проблем, а за сериозен екологичен риск.

Заместник-кметът на район „Люлин“ Николай Неделков заяви, че проверките са установили, че засегнатите терени са частни земеделски имоти.

Въпреки това Столичният инспекторат е извършил проверки и е установил нарушения. На един от нарушителите са съставени шест акта, но санкциите до момента не са довели до прекратяване на дейността.

Според местната власт, с последните промени в законодателството при системни нарушения и изхвърляне на големи количества отпадъци може да се стигне до наказателна отговорност, включително и до лишаване от свобода. Общината ще сезира компетентните органи при нови случаи.

Проблем остава фактът, че терените са частна собственост, което затруднява почистването.

От общината посочват, че ще търсят съдействие от Министерството на земеделието за установяване на собствениците, след което ще бъдат предприети съвместни действия по разчистване.

Като възможна мярка се обсъжда и поставянето на видеонаблюдение, подобно на случая в село Долни Богров, където теренът е бил общински и вече е почистен.

За "Филиповци" обаче това ще бъде възможно едва след изясняване на собствеността и спазване на всички законови процедури.

Конкретни срокове за решаване на проблема към момента не се ангажират. От общината посочват, че действията зависят от координацията с други институции.

От районната администрация не присъства представител на място, въпреки отправената покана. Позиция от Регионалната инспекция по околната среда и водите също не беше получена.

Темата остава с продължение. Междувременно жителите на Филиповци са категорични – проблемът не е от вчера и засяга не само квартала, а и околната среда.

Според тях натрупаните отпадъци и замърсяването на водите превръщат района в „екологична бомба“, която изисква незабавни действия.