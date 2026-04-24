Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 14:38
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 192 | НОВИНИ

По-евтини електроуреди, готвят намаление на екотаксите

По-евтини електроуреди, готвят намаление на екотаксите
Редактор: Frognews
Цените на електроуредите у нас може да поевтинеят, ако държавата намали т.нар. продуктови такси – разход, който в момента се оказва значително по-висок в сравнение с останалите страни в ЕС.
 

Служебното правителство вече предлага сериозно намаление на тези такси, след като анализ показва, че в България те са между 4 и 9 пъти по-високи от средното за Европа. Ако промяната бъде приета, тя може да облекчи както бизнеса, така и крайните потребители.

 

Продуктовите такси се включват в цената на електроуредите. Те се плащат от производителите и вносителите, за да покрият бъдещото събиране и рециклиране на уредите, когато излязат от употреба. На практика обаче този разход често се прехвърля върху клиента.

 

В момента високите такси са един от факторите, които държат цените нагоре. Освен това секторът е под натиск и от други поскъпвания – на енергията и на основни суровини като стомана, алуминий и пластмаса, особено на фона на напрежението в Близкия изток.

 

Предложението на държавата е таксите да бъдат намалени до нива, които да са по-близки до европейските. Така се очаква да се възстанови конкуренцията на пазара и да се ограничи допълнителното оскъпяване.

 

Процедурата обаче още не е приключила – проектът е в етап на обществено обсъждане. Окончателното решение ще трябва да бъде взето от следващото редовно правителство.

 

Друг въпрос, който често се повдига, е защо тези такси не се изписват ясно на касовите бележки. Законът в България позволява това, но не го изисква – дали ще бъдат показани отделно, зависи от търговците.

 

Според експерти по-голяма прозрачност би била полезна за потребителите, но няма да реши основния проблем. Реалният ефект върху цените ще дойде, ако таксите действително бъдат намалени.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Шофьори с отнети книжки за алкохол и дрога ще се явяват на нов изпит 0| 337 | Шофьори с отнети книжки за алкохол и дрога ще се явяват на нов изпит

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15350 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9375 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8809 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7433 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6470 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5922 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5714 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5156 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 