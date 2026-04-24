По-евтини електроуреди, готвят намаление на екотаксите

Служебното правителство вече предлага сериозно намаление на тези такси, след като анализ показва, че в България те са между 4 и 9 пъти по-високи от средното за Европа. Ако промяната бъде приета, тя може да облекчи както бизнеса, така и крайните потребители.

Продуктовите такси се включват в цената на електроуредите. Те се плащат от производителите и вносителите, за да покрият бъдещото събиране и рециклиране на уредите, когато излязат от употреба. На практика обаче този разход често се прехвърля върху клиента.

В момента високите такси са един от факторите, които държат цените нагоре. Освен това секторът е под натиск и от други поскъпвания – на енергията и на основни суровини като стомана, алуминий и пластмаса, особено на фона на напрежението в Близкия изток.

Предложението на държавата е таксите да бъдат намалени до нива, които да са по-близки до европейските. Така се очаква да се възстанови конкуренцията на пазара и да се ограничи допълнителното оскъпяване.

Процедурата обаче още не е приключила – проектът е в етап на обществено обсъждане. Окончателното решение ще трябва да бъде взето от следващото редовно правителство.

Друг въпрос, който често се повдига, е защо тези такси не се изписват ясно на касовите бележки. Законът в България позволява това, но не го изисква – дали ще бъдат показани отделно, зависи от търговците.

Според експерти по-голяма прозрачност би била полезна за потребителите, но няма да реши основния проблем. Реалният ефект върху цените ще дойде, ако таксите действително бъдат намалени.