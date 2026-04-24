Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 14:38
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 245 | НОВИНИ

Финално решение: Брендо остава в затвора

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Апелативният съд в София потвърди решението на първата инстанция, с което беше отказано предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо. Искането за по-ранно излизане от затвора беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор, което в крайна сметка му коства поста.
 

Делото за обжалване беше образувано по искане на Банев, но магистратите са оставили в сила отказа, като решението е окончателно.

 

По-рано съдебното производство беше прекратено, след като стана ясно, че началникът на затвора, инициирал предложението за освобождаване, е бил временно отстранен, а негов представител впоследствие е оттеглил искането в съдебната зала. Впоследствие служебният министър на правосъдието освободи от длъжност предложилия помилването старши комисар Борислав Чорбански.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 