Финално решение: Брендо остава в затвора
Апелативният съд в София потвърди решението на първата инстанция, с което беше отказано предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо. Искането за по-ранно излизане от затвора беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор, което в крайна сметка му коства поста.
Делото за обжалване беше образувано по искане на Банев, но магистратите са оставили в сила отказа, като решението е окончателно.
По-рано съдебното производство беше прекратено, след като стана ясно, че началникът на затвора, инициирал предложението за освобождаване, е бил временно отстранен, а негов представител впоследствие е оттеглил искането в съдебната зала. Впоследствие служебният министър на правосъдието освободи от длъжност предложилия помилването старши комисар Борислав Чорбански.
