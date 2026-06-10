Новата ракета е предназначена за прихващане на балистични ракети и дронове на значително по-ниска цена в сравнение със западните системи „Пейтриът“ и SAMP/T. По данни на компанията стойността на един прехващач е около 700 хил. долара, докато ракета PAC-3 за американската система струва приблизително 3,8 млн. долара. Ако бъдат осигурени всички необходими компоненти, серийното производство може да започне още през август. Компанията очаква ключов инфрачервен датчик за насочване да бъде доставен от германската Diehl Defence, а първите напълно завършени ракети да бъдат готови през 2027 г.

Системата за противовъздушна отбрана, носеща името „Фрея“, ще включва и радари, както и командно-контролна инфраструктура, разработени съвместно с европейски партньори. Според украински и европейски представители са водени разговори с компании като Hensoldt, Thales, Leonardo и Kongsberg за различни елементи от системата.

Разработката идва в момент, когато Украйна изпитва затруднения да получава достатъчно ракети-прехващачи от западните си съюзници. Част от производството на „Пейтриът“ в САЩ е насочено към попълване на собствените запаси след последните конфликти в Близкия изток.

Бившият украински външен министър Дмитро Кулеба коментира, че доверието в способността на Запада да осигурява достатъчно системи „Пейтриът“ постепенно намалява. Подобни опасения изрази и президентът Володимир Зеленски, който неколкократно посочи, че доставките са се забавили заради напрежението в Близкия изток.

Според разработчиците FP-7.x може да достига височина около 25 километра, сходна с тази на „Пейтриът“, и е проектирана да бъде достатъчно бърза за прехващане на балистични цели. За разлика от американската система обаче украинската ракета използва инфрачервено самонасочване в крайната фаза на полета, което според експерти е по-уязвимо на електронни противодействия.

Военни анализатори смятат, че „Фрея“ може да се превърне в ценна част от украинската противовъздушна отбрана, която в момента комбинира съветски системи, американски ракети Hawk и германските IRIS-T. Въпреки това те подчертават, че новата разработка по-скоро ще допълва „Пейтриът“, отколкото напълно да я замени.

Fire Point вече привлече внимание с други свои разработки, включително дронове с голям обсег, използвани за удари по руска инфраструктура и военни цели. Според експерти компанията неведнъж е доказвала способността си да създава ефективни решения с ограничени ресурси, което засилва интереса към новия проект.