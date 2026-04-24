Геополитиката като казино: Тайни данни, Мадуро и военен залог за $400 хил.

В началото това изглежда като сцена от шпионски филм – тайна операция, специални части, международна мисия срещу държавен лидер. Но в случая с ареста на Николас Мадуро историята придобива неочакван обрат: един от участниците в операцията е обвинен, че е използвал вътрешна информация, за да спечели над 400 000 долара от онлайн залагания.
 

Става дума за Ганън Кен Ван Дайк – сержант от специалните сили на САЩ, с близо две десетилетия служба зад гърба си. Според обвинението той е бил част от екипа, планирал и реализирал операцията срещу венецуелския лидер в началото на 2026 г. – мисия, за която е имал достъп до строго секретна информация, пише Associated Press.

 

Как се печели от война


Прокуратурата твърди, че Ван Дайк не просто е участвал в операцията, а е използвал знанията си за нейния ход, за да залага на изхода ѝ. Чрез платформата Polymarket той е направил серия от залози кога Мадуро ще бъде отстранен от власт.







В края на декември 2025 г., дни преди началото на операцията, военният е прехвърлил около 35 000 долара в криптосметка и е започнал да прави залози. Най-голямата част от тях са поставени само часове преди първите удари срещу Каракас.

 

Когато операцията се развива точно по очаквания от него сценарий, печалбата е огромна – над 404 000 долара само от залозите, свързани с Мадуро, плюс още хиляди от други свързани събития.

 

Тайна мисия, публичен скандал


Случаят излиза наяве, след като необичайно точните залози привличат внимание. От Polymarket съобщават, че са засекли търговия с вътрешна информация и са сигнализирали Министерството на правосъдието на САЩ.

 

Разследването разкрива, че след операцията Ван Дайк е опитал да прикрие следите си – прехвърлил е средствата в чуждестранни криптопортфейли и дори е поискал профилът му да бъде изтрит.

 

Обвиненията срещу него са сериозни: злоупотреба с класифицирана информация, измама, незаконни финансови операции. Ако бъде признат за виновен, го очакват години затвор.

 

„Това е случай, в който човек е използвал позицията си, за да печели от военна операция“, коментират от разследващите органи. Според тях действията му са застрашили не само сигурността на мисията, но и живота на други военнослужещи.

 

Когато геополитиката се превърне в казино


Случаят хвърля светлина върху бързо разрастващия се свят на т.нар. prediction markets – платформи, където потребителите залагат на реални събития: избори, войни, дипломатически решения.

 

Тези платформи набират популярност, но и пораждат сериозни въпроси. Какво се случва, когато хора с достъп до вътрешна информация започнат да залагат? И къде минава границата между свободния пазар и злоупотребата с власт?

 

Политическият натиск в САЩ вече расте. Законодатели от двете партии обсъждат ограничения върху залаганията, свързани с войни, атентати или международни кризи.

 

По-голям проблем от един случай


Историята на Ван Дайк не е изолиран инцидент. Само седмици по-рано бяха засечени подозрителни залози около евентуално примирие между САЩ и Иран. В друг случай кандидати за Конгреса бяха санкционирани заради залагания на собствените си избори.







Всичко това показва, че границата между информация и печалба става все по-тънка.

 

И ако преди войните се водеха на бойното поле, днес част от тях – или поне последствията им – вече се разиграват и на екраните, в платформите за залагания, където информацията може да струва милиони.

