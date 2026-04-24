"Левски" вдига стадион за 120 милиона евро

Левски представи концепция за новия Стадион „Георги Аспарухов“ – мащабен проект за модерно спортно съоръжение, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Инвестицията се оценява на 120 милиона евро.
 

Новият стадион е проектиран така, че да покрива изискванията за IV категория на УЕФА и стандартите на БФС. Това ще позволи провеждането на международни футболни срещи от най-висок ранг.

 

Целият стадион ще бъде покрит с козирка.

 

Предвиждат се нови системи за осветление, озвучаване и видеоекрани, както и модерни трибуни с подобрена видимост и безопасност за феновете. със съответствие на националните стандарти и малко над 23 000 места според изискванията на УЕФА.

