"Левски" вдига стадион за 120 милиона евро
Левски представи концепция за новия Стадион „Георги Аспарухов“ – мащабен проект за модерно спортно съоръжение, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Инвестицията се оценява на 120 милиона евро.
Новият стадион е проектиран така, че да покрива изискванията за IV категория на УЕФА и стандартите на БФС. Това ще позволи провеждането на международни футболни срещи от най-висок ранг.
Целият стадион ще бъде покрит с козирка.
Предвиждат се нови системи за осветление, озвучаване и видеоекрани, както и модерни трибуни с подобрена видимост и безопасност за феновете. със съответствие на националните стандарти и малко над 23 000 места според изискванията на УЕФА.
