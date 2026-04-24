Информацията е от последния годишен доклад на правозащитната организация Human Rights Watch.

Според данни на здравните власти, в Газа са убити над 69 000 палестинци, включително повече от 19 000 деца, а над 170 000 са ранени. Доклад на разследваща комисия на ООН от септември подчертава нарастващия консенсус сред правозащитни организации за мащаба и системния характер на тези действия.

На 18 март израелските власти прекратиха двумесечно примирие и подновиха интензивни ежедневни атаки, продължили близо седем месеца, до ново примирие, постигнато с посредничеството на САЩ на 10 октомври 2025 г. Споразумението включва освобождаване на заложници, държани от Хамас, както и на стотици палестинци в израелски затвори. Въпреки това през цялата година продължават обвиненията във военни престъпления, апартейд и преследване срещу палестинското население.

Международният наказателен съд продължи разследванията си за предполагаеми престъпления, извършени от 2014 г. насам, като през 2025 г. потвърди валидността на заповедите за арест срещу израелски лидери.

На 18 март израелските сили убиха над 400 души, основно жени и деца, а между март и октомври загиналите надхвърлят 13 500. Според експерти реалният брой жертви вероятно е по-висок, тъй като не включва хора, починали от глад, болести или останали под руините.

В продължение на повече от 11 седмици Израел наложи пълна блокада, като не допускаше храна, лекарства и хуманитарна помощ. Впоследствие ограниченията продължиха, а доставките останаха силно затруднени. През август международни експерти обявиха глад в части от Газа, като цялото население е било изложено на сериозен риск от недохранване. Към октомври най-малко 463 души, включително 157 деца, са починали вследствие на глад.

Паралелно с това стотици хора са били убити, докато търсят храна. Липсата на вода, електричество и санитарни условия доведе до тежка хуманитарна и здравна криза. Почти половината население разполага с по-малко от минималните количества питейна вода, а болестите, свързани с лоша хигиена, се разпространяват масово.

Мащабът на разрушенията е изключителен – около 78% от сградите в Газа са повредени или унищожени, което прави големи части от територията необитаеми. Почти всички училища (97%) са засегнати, а повечето се нуждаят от пълно възстановяване. Много от тях са били използвани като убежища и също са били обект на удари.

Здравната система е практически срината – функционират частично само малка част от болниците и медицинските центрове. Регистрирани са стотици атаки срещу здравни заведения и персонал, което допълнително влошава достъпа до медицинска помощ, включително за бременни жени и хронично болни.

От началото на конфликта са убити и над 220 журналисти, а има и случаи на атаки срещу спасителни екипи и хуманитарни работници. От март 2025 г. насам над 1,2 милиона души са били разселени, като голяма част от населението е принудено да се мести многократно.

Израелски военни операции доведоха до разселване на около 32 000 души – най-голямото от 1967 г. насам. Насилието от страна на заселници достигна най-високите си нива от десетилетия, а разширяването на израелските селища продължава с рекордни темпове. Разрушаването на палестински домове също се увеличава.

Израел засили ограниченията върху движението на палестинците, включително чрез контролни пунктове и разрешителни режими. В същото време палестинските власти също са обвинявани в репресии срещу критици, включително произволни арести и изтезания.