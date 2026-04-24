Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 17:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 523 | НОВИНИ

За над 69 000 убити в Газа и ескалация от страна на Израел съобщи Human Rights Watch

Източник: БГНЕС
През 2025 г. израелските сили значително ескалираха действията си срещу палестинците в Газа, включително чрез военни престъпления, престъпления срещу човечеството и актове, определяни от редица организации като геноцид и етническо прочистване.
 

Информацията е от последния годишен доклад на правозащитната организация Human Rights Watch.

 

Според данни на здравните власти, в Газа са убити над 69 000 палестинци, включително повече от 19 000 деца, а над 170 000 са ранени. Доклад на разследваща комисия на ООН от септември подчертава нарастващия консенсус сред правозащитни организации за мащаба и системния характер на тези действия.

 

На 18 март израелските власти прекратиха двумесечно примирие и подновиха интензивни ежедневни атаки, продължили близо седем месеца, до ново примирие, постигнато с посредничеството на САЩ на 10 октомври 2025 г. Споразумението включва освобождаване на заложници, държани от Хамас, както и на стотици палестинци в израелски затвори. Въпреки това през цялата година продължават обвиненията във военни престъпления, апартейд и преследване срещу палестинското население.

 

Международният наказателен съд продължи разследванията си за предполагаеми престъпления, извършени от 2014 г. насам, като през 2025 г. потвърди валидността на заповедите за арест срещу израелски лидери.

 

На 18 март израелските сили убиха над 400 души, основно жени и деца, а между март и октомври загиналите надхвърлят 13 500. Според експерти реалният брой жертви вероятно е по-висок, тъй като не включва хора, починали от глад, болести или останали под руините.

 

В продължение на повече от 11 седмици Израел наложи пълна блокада, като не допускаше храна, лекарства и хуманитарна помощ. Впоследствие ограниченията продължиха, а доставките останаха силно затруднени. През август международни експерти обявиха глад в части от Газа, като цялото население е било изложено на сериозен риск от недохранване. Към октомври най-малко 463 души, включително 157 деца, са починали вследствие на глад.

 

Паралелно с това стотици хора са били убити, докато търсят храна. Липсата на вода, електричество и санитарни условия доведе до тежка хуманитарна и здравна криза. Почти половината население разполага с по-малко от минималните количества питейна вода, а болестите, свързани с лоша хигиена, се разпространяват масово.

 

Мащабът на разрушенията е изключителен – около 78% от сградите в Газа са повредени или унищожени, което прави големи части от територията необитаеми. Почти всички училища (97%) са засегнати, а повечето се нуждаят от пълно възстановяване. Много от тях са били използвани като убежища и също са били обект на удари.

 

Здравната система е практически срината – функционират частично само малка част от болниците и медицинските центрове. Регистрирани са стотици атаки срещу здравни заведения и персонал, което допълнително влошава достъпа до медицинска помощ, включително за бременни жени и хронично болни.

 

От началото на конфликта са убити и над 220 журналисти, а има и случаи на атаки срещу спасителни екипи и хуманитарни работници. От март 2025 г. насам над 1,2 милиона души са били разселени, като голяма част от населението е принудено да се мести многократно.

 

Израелски военни операции доведоха до разселване на около 32 000 души – най-голямото от 1967 г. насам. Насилието от страна на заселници достигна най-високите си нива от десетилетия, а разширяването на израелските селища продължава с рекордни темпове. Разрушаването на палестински домове също се увеличава.

 

Израел засили ограниченията върху движението на палестинците, включително чрез контролни пунктове и разрешителни режими. В същото време палестинските власти също са обвинявани в репресии срещу критици, включително произволни арести и изтезания.

f Сподели t Tweet Автор: Ивайло Александров Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 3| 354 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента Започва поетапно спиране на отоплението в София 0| 325 | Започва поетапно спиране на отоплението в София 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 2| 783 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния Президентът на С. Македония към Радев: Очаквам приятелски отношения, конструктивни 0| 398 | Президентът на С. Македония към Радев: Очаквам приятелски отношения, конструктивни

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15460 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9593 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8831 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7513 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6521 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5984 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5782 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5210 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 