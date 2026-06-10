По думите ѝ се наблюдава подобрение и при редица други предмети. Средният резултат по математика е нараснал с 2 точки, по биология – с 6 точки, а по география и икономика – с 3 точки спрямо миналата година.

Четирима зрелостници са постигнали максимален резултат от 100 точки и на двата държавни зрелостни изпита.

Резултатите от матурите вече са публикувани в електронната система на Министерството на образованието и науката и могат да бъдат проверени с входящ номер и идентификационен код.

Резултатите може да видите ТУК.

Панчева обясни, че тази година публикуването на оценките е отнело повече време заради промени в Наредба №11 за оценяването, които позволяват анулиране на изпитни работи при установена идентичност между отговорите.

„Идентични отговори на две или повече задачи са такива отговори, които съвпадат напълно или почти напълно по структура, формулировки и решения до степен, която изключва възможността за самостоятелното им изготвяне“, посочи тя.

От МОН са получили сигнали от оценители от цялата страна за съмнения относно идентични изпитни работи. След извършените проверки са анулирани общо 107 работи.

„В три от задачите се изисква самостоятелно създаване на текст и именно там приликите между отделни работи бяха особено ясно изразени“, каза заместник-министърът.

На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература в 783 училища в страната. Темата за интерпретативното съчинение беше „Пътят към себе си“ по разказа „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков, а избралите есе разсъждаваха по темата „Авторитетите днес“.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит се проведе на 22 май в 1434 училища, а държавният изпит за придобиване на професионална квалификация – в 617 училища в страната.