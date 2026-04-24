Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 17:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
НОВИНИ

Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента

Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Редактор: Frognews
Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев ще влезе в 52-рото Народно събрание като депутат от Пловдив, обяви той в публикация във Facebook. Решението му на практика означава, че Манол Пейков от „Демократична България“ остава извън парламента, което допълнително изостря напрежението в коалицията ПП–ДБ.
 

Василев обясни, че е разговарял с лидерите на „Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов, но те не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. По думите му не е негова роля да решава този въпрос вместо партньорите.

 

Ситуацията идва след дни на напрежение в коалицията, породено от възможността Пейков да не стане депутат. По-рано Василев беше заявил, че е готов да избере Хасково, ако партньорите настояват, но това би извадило от парламента друг представител на ДБ – Владислав Панев.

 

Така окончателният избор на Василев затваря един от най-спорните казуси около разпределението на мандатите в новия парламент, но оставя въпроси за отношенията вътре в коалицията.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 