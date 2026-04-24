Василев обясни, че е разговарял с лидерите на „Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов, но те не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. По думите му не е негова роля да решава този въпрос вместо партньорите.

Ситуацията идва след дни на напрежение в коалицията, породено от възможността Пейков да не стане депутат. По-рано Василев беше заявил, че е готов да избере Хасково, ако партньорите настояват, но това би извадило от парламента друг представител на ДБ – Владислав Панев.

Така окончателният избор на Василев затваря един от най-спорните казуси около разпределението на мандатите в новия парламент, но оставя въпроси за отношенията вътре в коалицията.