3| 354 | НОВИНИ
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев ще влезе в 52-рото Народно събрание като депутат от Пловдив, обяви той в публикация във Facebook. Решението му на практика означава, че Манол Пейков от „Демократична България“ остава извън парламента, което допълнително изостря напрежението в коалицията ПП–ДБ.
Василев обясни, че е разговарял с лидерите на „Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов, но те не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. По думите му не е негова роля да решава този въпрос вместо партньорите.
Ситуацията идва след дни на напрежение в коалицията, породено от възможността Пейков да не стане депутат. По-рано Василев беше заявил, че е готов да избере Хасково, ако партньорите настояват, но това би извадило от парламента друг представител на ДБ – Владислав Панев.
Така окончателният избор на Василев затваря един от най-спорните казуси около разпределението на мандатите в новия парламент, но оставя въпроси за отношенията вътре в коалицията.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads