Неочакван удар: Кризата в Близкия изток вдигна цената на презервативите

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Цените на каучуковите изделия рязко се увеличават заради нарушения във веригите за доставки, предизвикани от войната в Близкия изток, съобщават най-големият производител на презервативи в света Karex и глобалният лидер в производството на гумени ръкавици Top Glove, цитирани от Reuters. От Karex посочват, че са били принудени да повишат цените на продуктите си с до 30%, докато Top Glove съобщава за двойно поскъпване на основната суровина за синтетичните ръкавици – нитрил-бутадиенов каучук.
 

Причината е ограниченото предлагане на суровини, след като напрежението в региона доведе до затруднения в доставките през Ормузкия проток. Според компаниите проблемите са започнали след затварянето на протока и ожесточаването на военните действия в региона. Напрегнатата ситуация води до по-високи транспортни разходи, забавяния и нестабилност на цените на суровините.

 

Главният изпълнителен директор на Karex Го Миа Киат казва пред информационната агенция, че компанията се сблъсква с по-дълги срокове за доставки, ценова нестабилност и необходимост от по-големи запаси от критични материали, което допълнително увеличава разходите. Той подчертава, че поскъпването засяга редица ключови суровини, включително силиконово масло, нитрилен латекс и естествен каучук, използвани в производството на презервативи и други медицински изделия. Karex произвежда над пет милиарда презерватива годишно и доставя на организации като британската Национална здравна служба и Световната здравна организация.

 

Компанията съобщава, че са поскъпнали и други нейни продукти – включително лубриканти, медицински консумативи и опаковъчни материали.

 

От Top Glove също потвърждават сериозен удар върху производството, като отбелязват, че цената на ключовите суровини е нараснала с над 100% при някои материали, а при естествения каучук – с около 30%, поради връзката му с цената на петрола.

 

Въпреки това и двете компании уверяват, че доставките на основните им продукти засега остават стабилни. Все пак по-дългите срокове за транспорт водят до по-ниски наличности при клиентите, а част от производителите вече изпитват затруднения в производството.

