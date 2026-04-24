Нови случаи на морбили у нас, заразените вече са 165

От началото на разпространението на инфекцията са поставени над 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Кампанията започна през март, след като първите случаи бяха открити в община Бяла Слатина, област Враца. Тогава здравните власти разпоредиха извънредна имунизация на деца с пропуснати ваксини.

Според експертите морбили е изключително заразно заболяване – един болен може да предаде вируса на почти всички неимунизирани хора в затворено пространство. При контакт със заразен е важно незабавно да се потърси медицинска помощ, тъй като ваксина може да бъде поставена до 72 часа след излагане на вируса.

Особено внимателни трябва да бъдат хората без имунизация или без прекарано заболяване, бременните, както и тези с отслабена имунна система или малки деца. Здравните власти продължават да призовават за навременна ваксинация като най-сигурната защита срещу разпространението на инфекцията.