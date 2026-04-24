Петък, 24 Април 2026, 14:39
Нови случаи на морбили у нас, заразените вече са 165

Шест нови случая на морбили са установени в България, с което общият брой на заразените достига 165 души към 23 април, показват данни на Министерството на здравеопазването. Новите случаи са регистрирани във Враца и Ловеч – по два, както и по един в Плевен и София. Всички новозаболели са деца на възраст между 1 и 14 години.
 

От началото на разпространението на инфекцията са поставени над 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Кампанията започна през март, след като първите случаи бяха открити в община Бяла Слатина, област Враца. Тогава здравните власти разпоредиха извънредна имунизация на деца с пропуснати ваксини.

 

Според експертите морбили е изключително заразно заболяване – един болен може да предаде вируса на почти всички неимунизирани хора в затворено пространство. При контакт със заразен е важно незабавно да се потърси медицинска помощ, тъй като ваксина може да бъде поставена до 72 часа след излагане на вируса.

 

Особено внимателни трябва да бъдат хората без имунизация или без прекарано заболяване, бременните, както и тези с отслабена имунна система или малки деца. Здравните власти продължават да призовават за навременна ваксинация като най-сигурната защита срещу разпространението на инфекцията.

