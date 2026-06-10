Салимова посочва, че професионалното ѝ бъдеще след 1 юли е неясно въпреки силното ѝ представяне на международната сцена. Само преди дни тя завърши с поделено второ до четвърто място на европейското първенство за жени в Батуми и остава най-високо класираната българка в световната ранглиста на ФИДЕ.

„Шахът е моята професия. Не ме интересува кой е прав. Цената я плащат състезателите“, написа тя.

По думите ѝ от години българският шахмат е заложник на спорове и административни битки между федерации, а състезателите понасят последствията от несигурността около финансирането, организацията и международното представителство.

Проблемът е в спора кой има право да представлява българския шахмат. ФИДЕ признава Българската спортна федерация по шахмат, но у нас дълго време лицензът беше свързан с БФШ 2022. Така се стигна до институционален блокаж – една федерация е призната международно, а друга претендира за легитимност в България. Заради този конфликт ФИДЕ предупреди, че от 1 юли може да наложи санкции. Това поставя под риск участието на българските шахматисти в международни турнири, включително на Шахматната олимпиада през септември.

„След почти 18 години, посветени на шаха, съм уморена от проблеми, които никога не съм създавала. Искам просто да играя шах“, заявява Салимова.

Тя предупреждава, че ако ситуацията не бъде разрешена, България може да загуби част от най-добрите си шахматни таланти.

„Ако тези проблеми не бъдат решени скоро, България ще загуби своите таланти. Включително и мен“, пише шахматистката.