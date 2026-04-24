Днес ситуацията в Ормузкия проток отново поставя световната икономика под риск. През този тесен морски коридор минава около 20% от глобалната търговия с петрол и газ. Затварянето му или дори частичното му блокиране може да предизвика сериозни сътресения, пише Associated Press.

Малки лодки, голяма заплаха



Една от основните опасности идва от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Заради санкциите Иран развива асиметрична тактика – използва малки, бързи лодки, често оборудвани с тежки картечници и ракети.















Тези съдове могат бързо да атакуват големи търговски кораби. През последните дни ирански сили дори превзеха два товарни кораба, демонстрирайки, че могат да нарушат трафика с ограничени ресурси.

Уроците от „танкерната война“



По време на войната между Иран и Ирак през 80-те години атаките срещу танкери стават масови. В отговор САЩ започват операция „Earnest Will“, при която ескортират кувейтски танкери, за да гарантират доставките на петрол.

Операцията не минава без жертви – мини и ракетни удари повреждат кораби, а трагична грешка води до свалянето на пътнически самолет с 290 души на борда.

Въпреки това мисията успява да запази отворен морския маршрут.

Защо днес е по-сложно



На пръв поглед моделът от 80-те може да изглежда приложим и сега. Но реалността е различна.

Военните технологии са много по-напреднали. Дронове, модерни ракети и бързи атаки правят защитата на корабите далеч по-трудна. Дори един успешен удар може да създаде паника и да спре търговията.

Освен това целите на САЩ днес не са толкова ясни, колкото по време на Студената война. Тогава фокусът е бил върху гарантиране на свободното корабоплаване. Сега стратегията изглежда по-разнопосочна.

Рискът за глобалната икономика



Несигурността в региона вече се отразява на пазарите. Затварянето на Ормузкия проток вдига цените на енергията и създава натиск върху икономиките в Европа и Азия.















Въпросът е дали САЩ ще се ангажират по-директно с ескортиране на кораби – и дали това ще е достатъчно. Някои европейски държави вече дават сигнал, че няма да участват в подобна мисия, докато войната не приключи.

Без лесен изход



Експерти предупреждават, че дори при военен ескорт сигурността не е гарантирана. Докато Иран разполага със способността да атакува с лодки, дронове или ракети, рискът остава.

Ситуацията в Ормузкия проток показва нещо по-голямо – колко уязвима остава глобалната икономика от регионални конфликти. И че дори познати сценарии от миналото днес могат да се окажат много по-опасни.