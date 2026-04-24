Отменят военния парад за Гергьовден, ще лети само военната авиация над София

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над София за празника на българската армия Гергьовден, 6 май, но тази година няма да се проведе традиционният парад.
 

Oт Министерството на отбраната не коментират на какво се дължи решението, но вероятно става дума за недостатъчно средства за организацията, пише Mediapool.

 

При липса на редовен бюджет МО среща затруднения. На 6 май ще се проведе водосвет на бойните знамена, след което ще прелетят самолети над София. Ще участват новите F-16, които Военновъздушните сили все още не са усвоили и не дават бойни дежурства. Над София ще прелетят и старите съветски изтребители MиГ 29, които все още са единствените машини, на които България разчита, за да охранява небето си.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Азия усеща затворения Ормузки проток. Ще стигне ли кризата до САЩ? 1| 527 | Азия усеща затворения Ормузки проток. Ще стигне ли кризата до САЩ? Протест в НАТФИЗ заради отстраняването на асистент-преподавател 0| 596 | Протест в НАТФИЗ заради отстраняването на асистент-преподавател САЩ обмислят санкции в НАТО, Испания под прицел заради Иран 1| 666 | САЩ обмислят санкции в НАТО, Испания под прицел заради Иран

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15516 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9772 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8853 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7569 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6556 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 6016 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5836 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5236 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
