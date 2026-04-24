5| 810 | НОВИНИ
Отменят военния парад за Гергьовден, ще лети само военната авиация над София
Почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над София за празника на българската армия Гергьовден, 6 май, но тази година няма да се проведе традиционният парад.
Oт Министерството на отбраната не коментират на какво се дължи решението, но вероятно става дума за недостатъчно средства за организацията, пише Mediapool.
При липса на редовен бюджет МО среща затруднения. На 6 май ще се проведе водосвет на бойните знамена, след което ще прелетят самолети над София. Ще участват новите F-16, които Военновъздушните сили все още не са усвоили и не дават бойни дежурства. Над София ще прелетят и старите съветски изтребители MиГ 29, които все още са единствените машини, на които България разчита, за да охранява небето си.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
