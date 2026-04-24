Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 19:58
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 837 | НОВИНИ

Петимата лидери на водещите партии избраха районите си

Петимата лидери на водещите партии избраха районите си
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Петимата лидери на парламентарно представените партии, които са избрани едновременно в два многомандатни избирателни района (МИР), заявиха от кой район ще станат депутати. Радев избра София, 25 МИР, Борисов – Пловдив, Василев – Пловдив, Пеевски – Кърджали, Костадинов – София.
 

Асен Василев коментира избора си „като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции“. Това означава, че Манол Пейков няма да е депутат.

 

След тяхното решение се разпределят и следващите в листите. Сред тях са представители на всички политически сили, намерили представителство в новия парламент – по трима от ГЕРБ–СДС, ДПС и „Прогресивна България“, по двама от ПП–ДБ и „Възраждане“.

 

Решението на Асен Василев стана повод за сътресение в коалицията и силна обществена и партийна вълна на подкрепа за Манол Пейков, който остава трети от Пловдив. Според Василев Пейков е бил на избираемо място и съдбата му зависи от партньорите от ДСБ и „Да, България“, с чието решение Асен Василев щял да се съобрази и да стане депутат от Хасково.

 

Очаква се Централната избирателна комисия да обяви утре имената на новите 240 в парламента.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 