Петимата лидери на водещите партии избраха районите си

Асен Василев коментира избора си „като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции“. Това означава, че Манол Пейков няма да е депутат.

След тяхното решение се разпределят и следващите в листите. Сред тях са представители на всички политически сили, намерили представителство в новия парламент – по трима от ГЕРБ–СДС, ДПС и „Прогресивна България“, по двама от ПП–ДБ и „Възраждане“.

Решението на Асен Василев стана повод за сътресение в коалицията и силна обществена и партийна вълна на подкрепа за Манол Пейков, който остава трети от Пловдив. Според Василев Пейков е бил на избираемо място и съдбата му зависи от партньорите от ДСБ и „Да, България“, с чието решение Асен Василев щял да се съобрази и да стане депутат от Хасково.

Очаква се Централната избирателна комисия да обяви утре имената на новите 240 в парламента.