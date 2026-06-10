Александър Янчулев остава една от знаковите фигури на българския преход. Строителен инженер по образование, университетски преподавател и политик, той пое управлението на столицата в един от най-трудните периоди след промените през 1989 г., когато страната беше изправена пред сериозна икономическа и финансова криза.

Роден е на 7 октомври 1938 г. в София. Завършва Инженерно-строителния институт със специалност „Хидромелиоративно строителство“, а професионалният му път започва в системата на „Напоителни системи“. По-късно се посвещава на академичната дейност в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където години наред обучава бъдещи инженери.

След демократичните промени Янчулев се включва активно в политическия живот като представител на Съюза на демократичните сили. През 1990 г. е избран за депутат във Великото народно събрание и става част от т.нар. „Протест на 39-те“ – един от символичните моменти в ранния етап на българския преход.

На местните избори през октомври 1991 г. печели кметския пост в София като кандидат на СДС. Така той става първият демократично избран кмет на столицата след края на комунистическия режим. Мандатът му продължава до 1995 г. и преминава в условията на тежка икономическа нестабилност, ограничени финансови ресурси и сериозни инфраструктурни проблеми.

По време на управлението му са възстановени историческият герб на София и знамето на града. По негово време 17 септември официално е обявен за Ден на София. Управлението му съвпада и с едни от най-тежките години за столицата, включително водната криза през 1994 – 1995 г., когато градът преминава на режимно водоснабдяване.

Въпреки трудностите Александър Янчулев остава в историята като човекът, който ръководи София в началото на демократичния преход и има важна роля за възстановяването на символите и идентичността на българската столица.