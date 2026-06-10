Решението за преструктуриране на Българския енергиен холдинг беше обявено от министъра на енергетиката Ива Петрова след заседание на Министерския съвет. По думите ѝ преструктурирането е част от ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост, а забавянето му поставя под въпрос не само средства по ПВУ, но и финансиране по програмите за справедлив преход.

Предвижда се новото държавно предприятие да стане собственик на дружествата, които в момента са под шапката на БЕХ.

Предстои да бъде изготвен бизнес и финансов план, както и инвестиционна стратегия за бъдещето на комплекса „Марица-изток“. Документите ще бъдат обсъдени със синдикатите, службите за сигурност и Народното събрание.





Защо се стига до тази промяна?



Преструктурирането на БЕХ е сред реформите, които България пое като ангажимент пред Европейската комисия при договарянето на Плана за възстановяване и устойчивост. Целта е въглищните предприятия да бъдат отделени от останалите държавни енергийни активи и да се управляват по отделен модел.

Официалният аргумент е по-голяма прозрачност и по-ясно управление на сектора. Зад реформата обаче стои и по-широкият въпрос за бъдещето на въглищната енергетика в условията на европейските политики за намаляване на въглеродните емисии.

Какво означава това за „Марица-изток“?



На този етап не се говори за приватизация или закриване на мини и мощности. Собствеността остава държавна, но се променя структурата на управление.

Въпросът е какво ще последва след самото прехвърляне на активите. Правителството говори за „интегрирана концепция“ за комплекса „Марица-изток“, но все още не представя конкретни инвестиции, срокове или визия за развитието на региона.





Това е и причината реформата да предизвиква притеснения сред работещите в комплекса и синдикатите. Опасенията са, че отделянето на мините и централата може да се превърне в първа стъпка към по-мащабно преструктуриране на въглищния сектор.

Какъв може да бъде ефектът?

Ако реформата бъде изпълнена, България ще увеличи шансовете си да получи забавени европейски плащания по ПВУ и средствата за справедлив преход. Новата структура би трябвало да даде и по-ясна представа за финансовото състояние на въглищните предприятия, както и за необходимите инвестиции в региона.

Реформата се вписва и в по-широкия европейски курс към постепенно намаляване на зависимостта от въглищата и увеличаване на дела на по-чистите енергийни източници. Предизвикателството пред България е да намери баланс между този преход, енергийната сигурност на страната и запазването на икономическата активност в районите, които зависят от въгледобива и производството на електроенергия от въглища.

Най-важните въпроси обаче остават без отговор. Не е ясно какви нови производства и инвестиции ще бъдат привлечени в региона, как ще бъдат защитени работните места и каква ще бъде ролята на комплекса „Марица-изток“ в енергийния микс на страната през следващите десетилетия.

Затова значението на реформата не е само в прехвърлянето на активи от една държавна структура в друга. Много по-важно ще бъде дали тя ще бъде последвана от реален план за икономическо развитие на региона и за плавен преход към по-чиста енергия, без това да се случва за сметка на енергийната сигурност и заетостта.