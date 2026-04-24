Петък, 24 Април 2026, 14:39
Промени на изпроводяк: Андрей Гюров оряза функциите на главния секретар на МС

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Дни преди да освободи кабинета си, служебният премиер Андрей Гюров е утвърдил промени в правилника за дейността на Министерския съвет, които засягат както структурата, така и функциите на администрацията, съобщава „Сега“. Най-значимата промяна е свързана с ролята на главния секретар на Министерския съвет.
 

Съгласно новата формулировка общото ръководство на администрацията на Министерския съвет вече се осъществява пряко от министър-председателя. Освен това той получава правомощие да определя организацията на работа, вътрешните правила и други специфични разпоредби, освен ако закон или правилник не предвижда друго. Досега тези функции се изпълняваха от главния секретар.

 

Първоначално е било предвидено и отнемане на неговото правомощие да организира документооборота и работата с документи – ключова функция, заложена и в Закона за администрацията. В окончателния вариант обаче тази конкретна промяна е отпаднала.

 

С измененията се закрива също така отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите“, в който до момента са работили петима служители. От правителствения екип на Гюров аргументират закриването на контролния отдел с това, че неговите функции се припокриват с вече съществуващи звена и създават административно дублиране. Посочва се също, че отделът е извършвал както предварителен, така и последващ контрол върху договорите на администрацията, което според тях не е необходимо.

 

Според информацията на „Сега“ последният титулярен главен секретар на МС – Габриела Козарева – в момента е в дълъг отпуск, а функциите временно се изпълняват от Мария Димова, която ръководи инспектората на Министерския съвет.

