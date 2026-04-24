Протест в НАТФИЗ заради отстраняването на асистент-преподавател

Студентите от втори курс „Актьорство за куклен театър“, с художествен ръководител доцент Михаела Тюлева, са разлепили плакати из коридорите на театралната академия в знак на протест. Това се случва по време на провеждането на Театралния и кино маратон днес. Те твърдят, че асистентът им Петър Пашов е „отстранен по неморален начин от преподавателската си позиция“.

Студентите са подали официални писма към ръководството, но не са получили отговор. Божидар Петров от класа заяви, че: „има известни неточности в процедурата, не са спазени всички правила. Членовете на катедрата не са попитани как искат да гласуват, явно или тайно, трябва да се реши с гласуване, а това не се е случило. Ние искаме яснота и разбира се, няма да крием, искаме да запазим нашия преподавател.“

Решението е взето на 10 февруари, каза председателят на катедрата проф. Константин Каракостов. Той съобщи, че Петър Пашов е бил назначен на половин щат, а договорът му е изтекъл през януари. Поради липса на щатна бройка е гласувано дали да бъде назначен като гост-преподавател.

По отношение на твърденията, че има нарушение в процедурата спрямо начина на гласуване, проф. Каракостов каза: „Имаше призив за повторно гласуване. Те са бесни, в частност професор Пашова, че не е проведено явно гласуване. Но явното гласуване всъщност е в нарушение на закона. Изборът е при спазени всички правилници, Закона за висшето образование и всичко е регламентирано.“ Мотивите са, че Пашов няма правомощията да преподава актьорство и режисура за куклен театър, защото е завършил „Кинорежисура и кинотелевизия“. „Това, че е бил асистент в класа на родителите си, не го прави автоматично специалист в тази област.“ Той заяви и че Пашов е разследван и от етичната комисия на академията.

Самият Пашов разказа: „Имаме и етичен, и морален дълг един към друг. Моето отстраняване се случва по средата на техния втори курс, което е абсурдно. Допускам, че се разчита случаят да заглъхне и ние да се откажем сами. Тук не става въпрос за мен, за моята работа, за моята професия, за заплатата ми, това са глупости, а за нещо хубаво, което се случва на сцената и тези хора се опитват да унищожат.“