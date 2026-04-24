Петък, 24 Април 2026, 14:39
Разместване в парламента: Кои са депутатите с двоен избор?

Редактор: Frognews
След обявяването на окончателните резултати от изборите на 19 април, процесът по формиране на новия парламент навлиза в следващ етап. Петте политически сили, които влизат в 52-рото Народно събрание, трябва да решат от кои избирателни райони ще влязат кандидатите, избрани в повече от една листа.
 

Тези решения традиционно отварят място за следващи кандидати в листите. В подобна ситуация сега са 13 бъдещи депутати. Срокът за избор изтича тази вечер около 18:30 ч., а окончателният поименен състав на парламента ще бъде обявен в събота.

 

В „Прогресивна България“ трима кандидати трябва да направят избор между два района. Румен Радев трябва да посочи дали ще влезе от Бургас или София, Иван Демерджиев избира между Кърджали и София, а Александър Пулев – между Стара Загора и Шумен.

 

От ГЕРБ вече обявиха своите решения. Лидерът Бойко Борисов ще бъде депутат от Пловдив. Томислав Дончев освобождава място в София за Рая Назарян, а Делян Добрев влиза в парламента от 24-ти МИР в София, вместо от Хасково.

 

В Продължаваме промяната – Демократична България също има неясноти. Николай Денков трябва да избере между София и Благоевград. Напрежение предизвиква и казусът с Асен Василев, който е избран от Пловдив и Хасково. Той заяви готовност да влезе от Хасково и да освободи място в Пловдив, но постави условие партньорите от „Демократична България“ да вземат позиция. От своя страна те настояха решението да бъде негово и призоваха за сключване на коалиционно споразумение.

 

При ДПС все още няма яснота за избора на Делян Пеевски, Димитър Аврамов и Халил Летифов. Партията отчита и най-много откази от кандидати – общо 19, което отваря път към парламента за Хамид Хамид и Станислав Анастасов.

 

В Възраждане също предстоят решения. Лидерът Костадин Костадинов и Цончо Ганев трябва да определят от кои райони ще влязат в новото Народно събрание.

 

С изтичането на крайния срок тази вечер ще стане ясно и окончателното разпределение на местата в парламента.

