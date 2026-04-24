Петък, 24 Април 2026, 14:39
Русия обяви европейски военни заводи за легитимна цел

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Заводите за производство на оръжие за Украйна, разположени в европейски държави, представляват легитимни военни цели. Това предупреди по време на брифинг висшият руски дипломат Родион Мирошник, цитиран от ТАСС. По думите му Европейският съюз е пряко въвлечен в конфликта. Предприятията, които произвеждат въоръжение за Киев, са легитимни военни цели, а страните, които ги приютяват, носят отговорност за последиците, обяснява той.
 

Според него подобни производствени мощности вече съществуват в Италия, Великобритания, Германия и други държави, което прави тези страни „пряко съпричастни“ към военните действия.

 

Дипломатът допълва, че на територията на редица европейски страни се провежда и обучение на украински военнослужещи, а отделни държави използват своята инфраструктура като тилова база за доставките на оръжие към Украйна. Мирошник се позовава и на Хагската конвенция от 1907 г., като твърди, че според нейните принципи тези държави не могат да се считат за неутрални, тъй като предоставят пряка подкрепа – включително логистична и военна – на една от страните в конфликта.

 

По този начин Мирошник потвърждава скорошна публикация на Министерството на отбраната на Русия, в която беше представен списък с локации в десет европейски държави, където се твърди, че се намират съвместни производствени мощности за безпилотни летателни апарати с Украйна. Ведомството също посочи, че те са легитимни цели.

 

В отговор Чехия привика руския посланик за обяснение. Нидерландският премиер Роб Йетен пък заяви, че страната му няма да вземе предвид руските заплахи.

 

В Чехия вече тече разследване на палеж на фабрика за оръжия, произвеждаща дронове за Украйна. Група, протестираща срещу сътрудничеството с Израел, пое отговорност за нападението, но някои подозират, че това е просто прикриване на истинския извършител.

