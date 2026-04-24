Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 17:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 857 | НОВИНИ

Руски дронове удариха Одеса: Двама загинали, ранени при нощна атака

Редактор: Frognews
Руски дронове удариха жилищни сгради в Одеса през нощта срещу 24 април, при което загина възрастна семейна двойка, а най-малко 15 души бяха ранени, съобщиха украинските власти.
 

Сред поразените обекти е триетажна жилищна сграда, където са избухнали пожари и шестима души са пострадали.

 

Засегнати са и други нискоетажни сгради, при които има още ранени, а един човек е бил изваден от отломките.

 

Най-тежкият удар е нанесен върху двуетажна къща, където загиват двама души – съпрузи на 75 години, потвърди ръководителят на военната администрация в областта Серхий Лисак.

 

Атаката е поредна в серията удари срещу цивилна инфраструктура в Украйна. Ден по-рано при дроново нападение в Днипро загинаха трима души, а десет бяха ранени.

 

Руските сили редовно използват дронове срещу жилищни райони и енергийна инфраструктура, докато войната продължава с пълна сила.

 

В Одеска област живее една от най-големите български общности зад граница – над 150 000 души. В самия град Одеса живеят десетки хиляди българи, а най-големите компактни групи са в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.




f Сподели t Tweet Автор: Илияна Маринкова Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 3| 357 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента Започва поетапно спиране на отоплението в София 0| 326 | Започва поетапно спиране на отоплението в София 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 2| 788 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния Президентът на С. Македония към Радев: Очаквам приятелски отношения, конструктивни 0| 400 | Президентът на С. Македония към Радев: Очаквам приятелски отношения, конструктивни

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15460 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9593 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8831 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7513 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6521 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5984 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5782 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5211 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 