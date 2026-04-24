Руски дронове удариха Одеса: Двама загинали, ранени при нощна атака

Сред поразените обекти е триетажна жилищна сграда, където са избухнали пожари и шестима души са пострадали.

Засегнати са и други нискоетажни сгради, при които има още ранени, а един човек е бил изваден от отломките.

Най-тежкият удар е нанесен върху двуетажна къща, където загиват двама души – съпрузи на 75 години, потвърди ръководителят на военната администрация в областта Серхий Лисак.

Атаката е поредна в серията удари срещу цивилна инфраструктура в Украйна. Ден по-рано при дроново нападение в Днипро загинаха трима души, а десет бяха ранени.

Руските сили редовно използват дронове срещу жилищни райони и енергийна инфраструктура, докато войната продължава с пълна сила.

В Одеска област живее една от най-големите български общности зад граница – над 150 000 души. В самия град Одеса живеят десетки хиляди българи, а най-големите компактни групи са в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.