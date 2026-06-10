Ударите са започнали в полунощ българско време и са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. От американското централно командване обявиха, че операцията е „пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия“. Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер „Апачи“ бяха спасени от американски морски дрон. Това беше първият случай, в който американските въоръжени сили публично потвърдиха, че такъв тип плавателно средство е било използвано в подобна операция.

Информационната агенция „Фарс“ съобщи, че „няколко експлозии“ са били чути в източните части на Хормозган, включително Кохстак, Сирик и Минаб. „Местни източници също така съобщиха за операции на противовъздушната отбрана в някои части на провинцията“.

В ранните часове на днешния ден последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в региона.

Гвардейците на ислямската революция обявиха, че е атакуван Пети флот на САЩ в Бахрейн с дронове.

Изданието "Аксиос" съобщава, че Иран е изстрелял общо 4 балистични ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания.