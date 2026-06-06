Според британския вестник The Guardian администрацията на Доналд Тръмп е подкрепила италианския дипломат Антонио Дзанарди Ланди за поста върховен представител на международната общност в Босна. Великобритания, Франция, Германия и повечето европейски държави обаче са застанали зад френския дипломат Рене Троказ.

Липсата на съгласие е попречила на избора на нов върховен представител.

Вашингтон изрази разочарование



В изявление американското посолство в Сараево обвини европейските партньори, че не са успели да постигнат консенсус и предупреди, че това може да накара САЩ да преосмислят ролята си в настоящото международно присъствие в Босна и Херцеговина.





Въпреки че Вашингтон вече няма значително военно присъствие в страната, САЩ продължават да оказват силно влияние чрез международните институции и двустранните си отношения.

Очаква се Съветът за прилагане на мира да направи нов опит за постигане на споразумение по-късно този месец.

Спорове около политиката на Тръмп на Балканите



Според анализатори напрежението около избора на върховен представител отразява по-дълбоки разногласия между Вашингтон и европейските столици относно бъдещето на Босна и Херцеговина.

The Guardian отбелязва, че администрацията на Тръмп е настоявала и за ограничаване на правомощията на върховния представител – институция, която има право да налага решения и санкции при нарушения на Дейтънското споразумение.

Същевременно критики предизвика решението на Вашингтон миналата година да отмени санкциите срещу Милорад Додик, който е обвиняван от западни правителства, че подкопава единството на Босна и поддържа тесни връзки с Москва.

Съмнения за икономически интереси



Някои експерти поставят под въпрос мотивите на американската политика в региона.

Политологът Джасмин Муянович коментира, че Вашингтон вероятно е надценил влиянието си върху европейските съюзници и не е провел достатъчно консултации преди да издигне кандидатурата на Ланди.





Други анализатори твърдят, че освен политически съображения, в американската политика към Западните Балкани все по-често се преплитат и бизнес интереси.

Според тях спорът около Босна показва задълбочаващите се различия между САЩ и Европа по въпроси, свързани със сигурността и бъдещето на Балканите.