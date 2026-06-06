Според британския вестник The Guardian администрацията на Доналд Тръмп е подкрепила италианския дипломат Антонио Дзанарди Ланди за поста върховен представител на международната общност в Босна. Великобритания, Франция, Германия и повечето европейски държави обаче са застанали зад френския дипломат Рене Троказ.
Липсата на съгласие е попречила на избора на нов върховен представител.
Вашингтон изрази разочарование
В изявление американското посолство в Сараево обвини европейските партньори, че не са успели да постигнат консенсус и предупреди, че това може да накара САЩ да преосмислят ролята си в настоящото международно присъствие в Босна и Херцеговина.
Въпреки че Вашингтон вече няма значително военно присъствие в страната, САЩ продължават да оказват силно влияние чрез международните институции и двустранните си отношения.
Очаква се Съветът за прилагане на мира да направи нов опит за постигане на споразумение по-късно този месец.
Спорове около политиката на Тръмп на Балканите
Според анализатори напрежението около избора на върховен представител отразява по-дълбоки разногласия между Вашингтон и европейските столици относно бъдещето на Босна и Херцеговина.
The Guardian отбелязва, че администрацията на Тръмп е настоявала и за ограничаване на правомощията на върховния представител – институция, която има право да налага решения и санкции при нарушения на Дейтънското споразумение.
Същевременно критики предизвика решението на Вашингтон миналата година да отмени санкциите срещу Милорад Додик, който е обвиняван от западни правителства, че подкопава единството на Босна и поддържа тесни връзки с Москва.
Съмнения за икономически интереси
Някои експерти поставят под въпрос мотивите на американската политика в региона.
Политологът Джасмин Муянович коментира, че Вашингтон вероятно е надценил влиянието си върху европейските съюзници и не е провел достатъчно консултации преди да издигне кандидатурата на Ланди.
Други анализатори твърдят, че освен политически съображения, в американската политика към Западните Балкани все по-често се преплитат и бизнес интереси.
Според тях спорът около Босна показва задълбочаващите се различия между САЩ и Европа по въпроси, свързани със сигурността и бъдещето на Балканите.
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Коментари 2
"Някои експерти поставят под въпрос мотивите на американската политика в региона." Няма никакви съмнения. Оранжутана се стреми да захлеби максимално където може.
Наскоро зетят тръмповски Кушнер заграби единствения остров на Албания за търгашески проект, със силна подкрепа от албанския премиер Еди Рама, което предизвика мащабни протести. Ето малко повече: "Проектът се оценява на стойност между 1,4 и 4 милиарда евро и включва еко-курорт с хотели и вили на остров Сазан, също и масивно застрояване на близкото крайбрежие в защитената зона на лагуната Нарта (Звернец)."
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