Петък, 24 Април 2026, 14:39
СГП ще разследва АПИ заради безплатната пътна помощ

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Софийската градска прокуратура (СГП) се е самосезирала и е започнала проверка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщават от държавното обвинение. Повод е журналистическо разследване на Антикорупционния фонд (АКФ), в което се твърди за схема, свързана с неправомерно възлагане на дейности по пътна поддръжка.
 

Според организацията чрез тази практика се отклоняват средства в размер на най-малко 14 млн. лева месечно.

 

АКФ твърди още, че от 2025 г. насам АПИ е възложила на фирмата „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна „безплатна“ пътна помощ за граждани, като впоследствие същата дейност е била допълнително превъзложена на поне 11 други компании. Според разследването нито една институция не е информирала публично гражданите за съществуването на тази услуга.

 

В резултат на проверката прокуратурата е образувала досъдебно производство за престъпление против стопанството. В рамките на разследването са разпитани свидетели и са изискани документи от АПИ.

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Гладът по света расте рязко, докато помощта намалява 0| 157 | Гладът по света расте рязко, докато помощта намалява По-евтини електроуреди, готвят намаление на екотаксите 0| 205 | По-евтини електроуреди, готвят намаление на екотаксите

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15354 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9385 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8809 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7434 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6472 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5922 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5717 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5158 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
