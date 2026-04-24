СГП ще разследва АПИ заради безплатната пътна помощ

Според организацията чрез тази практика се отклоняват средства в размер на най-малко 14 млн. лева месечно.

АКФ твърди още, че от 2025 г. насам АПИ е възложила на фирмата „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна „безплатна“ пътна помощ за граждани, като впоследствие същата дейност е била допълнително превъзложена на поне 11 други компании. Според разследването нито една институция не е информирала публично гражданите за съществуването на тази услуга.

В резултат на проверката прокуратурата е образувала досъдебно производство за престъпление против стопанството. В рамките на разследването са разпитани свидетели и са изискани документи от АПИ.