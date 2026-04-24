Шампион за четвърти път: Карлос Насар взе златото на европейското по вдигане на тежести

Карлос Насар стана европейски шампион по вдигане на тежести в категория до 94 килограма на шампионата в Батуми.
 

Карлос Насар стана европейски шампион, като вдигна 176 килограма в първото движение и 210 килограма във второто.

 

Българският щангист си осигури златния медал в изхвърлянето след успешен опит на 176 килограма. Той стартира с тежест от 170 килограма, а в последния си опит пробва да постави и световен рекорд на 183 килограма, но той бе неуспешен. Въпреки това успехът му със 176 килограма му гарантира злато.

 

Основен конкурент на Насар беше арменецът Ара Аганян. Той регистрира три успешни опита – на 167, 172 и 175 килограма. Трети във временното класиране беше турчинът Хакан Шукрю Курназ със 166 килограма.

 

Малко по-късно се проведе и втората и решаваща част от състезанието. В нея щангистите изтласкват тежестта над главата си. Във второто движение Карлос първоначално бе дал 205 килограма за начално изтласкване, но след това промени заявката на 208 килограма. 

 

Българинът вдигна 210 килограма при първия си опит, но след преразглеждане на изпълнението, съдиите не зачетоха опита му. Вторият опит на Карлос Насар на 210 обаче беше успешен. Този път съдиите отсъдиха 2:1 гласа в полза на българина. Рая Аганян заяви 212 килограма за третия си опит, който обаче се оказва неуспешен. Така Карлос Насар взе четвъртата си европейска титла.

Автор: Ивайло Александров
